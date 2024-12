U ponoć počinje izborna šutnja. U nedjelju predsjednički izbori

Samo još jedan dan, do petka u ponoć kad nastupa dvodnevna izborna šutnja, preostao je kandidatima za predsjednika Republike za uvjeriti birače da je jedan od njih najbolji izbor za idući petogodišnji mandat na Pantovčaku. Dvodnevna izborna šutnja uoči nedjeljnih izbora 29. prosinca traje cijelu subotu i nedjelju do 19 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mjesta kojih će u Hrvatskoj i u inozemstvu biti otvoreno 6755.

Dok je na snazi šutnja, zabranjena je svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora.Zabranjeno je i objavljivanje fotografija kandidata u sredstvima javnog priopćavanja, njihovih izjava i intervjua te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

Iako na predsjedničkim izborima nisu predviđene kazne za prekršitelje, Državno izborno povjerenstvo (DIP) poziva kandidate, stranke koje ih podržavaju te druge pravne i fizičke osobe da izbornu šutnju poštuju.

>> FOTOGALERIJA Velebno zdanje: Dvorac koji je na 25 km od Zagreba prodavao se za milijun eura