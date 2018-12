Hladna fronta stigla u Dalmaciju: U planinama pada snijeg, noćas udari bure do 120 km/h

Hladna fronta stigla je u Dalmaciju u popodnevnim satima. Prolaskom fronte zapuhala je bura prvo u sjevernoj Dalmaciji, a onda se tijekom popodneva širila prema jugu.

S burom je došlo do pada temperature zraka pa je kiša višim planinama okrenula na snijeg. Jak snijeg trenutno pada na Dinari, Kamešnici, Biokovu i Svilaji iznad 1200 metara nadmorske visine, a snježna granica se postupno spušta, javlja Dalmacija danas.

Ipak fronta će brzo proći pa će Badnja večer u većem dijelu Dalmacije biti vedra, ali vjetrovita i hladna. Puhat će umjerena do jaka bura s olujnim udarima, a podno Velebita i Biokova bit će orkanskih udara bure preko 120 km/h.

Prema prognozi DHMZ-a na će za Božić biti Jadranu pretežno sunčano. U unutrašnjosti oblačnije, osobito u Slavoniji i Baranji gdje će mjestimice biti i slabe oborine na granici kiše i snijega. Vjetar slab, u Slavoniji i umjeren sjeverozapadni. Umjerena i jaka bura s olujnim udarima, podno Velebita i u unutrašnjosti Dalmacije moguće i orkanskim, postupno u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od -3 do 2, na Jadranu od 5 do 8, a najviša dnevna između 2 i 6 na kopnu te od 5 do 10 °C na obali i otocima.

