U pet dana pet puta pobjegli s mjesta nesreće

Čak pet slučajeva bešćutnog bijega vozača s mjesta prometne nesreće zabilježeno je u samo nekoliko dana u Slavoniji. Dvije od pet nesreća završile su sa smrtnim posljedicama, a preostale s težim ozljedama sudionika. U najnovijem u nizu slučajeva jučer u 4.09 sati policija je zaprimila dojavu da je na cesti D53 u blizini Gornjeg Slatinika, u općini Podcrkavlje zatečeno beživotno tijelo muškarca. Očevidom koji su na mjestu događaja obavili policijski službenici i zamjenica općinskoga državnog odvjetnika u Slavonskom Brodu utvrđeno je da je 47-godišnji pješak preminuo od posljedica prometne nesreće koju je prouzročila nepoznata osoba nepoznatim vozilom.

– Policijski službenici provode daljnje kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska nepoznatog vozača i vozila. Operativnim radom policijskih službenika uhićena je jedna osoba koja bi se mogla dovesti u vezu s ovom prometnom nesrećom – izvijestio je Tomislav Kovačević, policijski službenik za odnose s javnošću u PU brodsko-posavskoj.

Crni niz započeo je u petak navečer u Cagama u općini Okučani, gdje je pregažen trinaestogodišnji dječak. Počinitelj je pobjegao, ali policija ga je ubrzo uhvatila. Utvrđeno je da je riječ o pijanom 50-godišnjem vozaču koji je udario u bicikl dječaka koji se vozio u društvu dvojice prijatelja.

U subotu oko 21.30 u Ivanovcu kod Osijeka pijani 22-godišnji mladić udario je tri pješakinje koje su se kretale uz rub kolnika pa pobjegao. No policija ga je ubrzo pronašla i uhitila. U nedjelju, desetak minuta poslije ponoći na autocesti A3 kod Brodskog Stupnika 47-godišnji policijski službenik izvan službe teretnim automobilom zabio se u vozilo ispred sebe. Iako i sam teško ozlijeđen, nije se zaustavio, nego je nastavio voziti. Ipak, nedaleko od mjesta nesreće zaustavili su ga drugi policajci te je odvezen u bolnicu na pružanje liječničke pomoći. Istog dana oko podneva na državnoj cesti u blizini Crnog Sela u općini Velika Kopanica vozač automobila udario je 63-godišnjeg motociklista koji je nailazio iz suprotnog smjera i pobjegao.

Sve je češća pojava da vozači nakon prometnih nesreća napuštaju mjesto nesreće, no većinu ih u konačnici policija pronađe i sankcionira. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, sudionik koji napusti mjesto prometne nesreće u kojoj je netko izgubio život ili je ozlijeđen kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1320 do 2650 eura ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana. Izreći će mu se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom od 12 mjeseci, a zatim i šest negativnih bodova.