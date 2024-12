U ovom dijelu Hrvatske za vikend će pasti do 10 centimetara snijega, izdano žuto upozorenje

Nakon što je Severe Weather Europe upozorio na znatnu zimsku oluju koja će zahvatiti Europu ovog vikenda i trajati do idućeg tjedna, a u susjedstvu će se najviše osjetiti u dijelovima Austrije, Slovenije i zapadnog Balkana, i dio Hrvatske očekuje snijeg.

Sutra će biti djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana povećana naoblaka, ujutro mjestimice moguća magla, a rijetko i vrlo malo kiše. U drugom dijelu dana sa zapada postupan porast naoblake. Vjetar slab, ponegdje do umjeren južni i jugoistočni. Duž obale u noći i ujutro umjerena bura te sjeverni i sjeverozapadni vjetar, poslijepodne jugo, navečer u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka od -3 do 2, na Jadranu između 4 i 9 °C. Najviša dnevna od 5 do 10, na Jadranu od 10 do 15 °C.

Za subotu je cijelo područje uz Jadran pod žutim upozorenjem zbog juga koje će puhati. Zbog snijega i poledice za nedjelju je izdano žuto upozorenje za gospićku regiju gdje bi moglo pasti od 5 do 10 centimetara novog snijega. – Budite na oprezu zbog rasprostranjenog padanja snijega i/ili leda na cestama i pločnicima. Moguć je lokalizirani prekid aktivnosti na otvorenom. Pripazite pri hodanju, bicikliranju ili vožnji na skliskim površinama – upozorava Meteoalarm.

– U subotu na kopnu mnogo sunčanih sati, ujutro magla i mraz, pa južina, u nedjelju promjena vremena koja će donijeti pad dnevne temperature, kišu i snijeg. Izgleda da će samo u gorju nastati snježni pokrivač. Promjenjivo i pretežno oblačno bit će i početkom tjedna, povremeno uz slabe oborine. Na u subotu sunčanom Jadranu naoblačenje će s jugom na sjever stići potkraj dana. U nedjelju vjetrovito, oblačno i kišovito. Pljuskovi će lokalno biti obilni, ponegdje s grmljavinom. Idući tjedan i dalje promjenjivo, no uz sunčana razdoblja i slabiju te sve rjeđu oborinu. Temperatura bez veće promjene – prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, vrijeme u Zagrebu tijekom sljedećih dana bit će oblačno i hladnije, s povremenim kišama. Prognoza predviđa oblačno vrijeme s kišom, a temperature će biti hladnije, s noćnim temperaturama koje mogu pasti ispod nule.

