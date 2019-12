U ordinaciju se javlja sve više ljudi rođenih u krivom spolu

– Muškarci se boje izvedbe, a žene gubitka kontrole – citira jednog svojeg pacijenta prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, jedan od samo tri obiteljska liječnika u Hrvatskoj koji su educirani seksualni savjetnici, o tome što je suština seksualnih poteškoća danas. Seksualne poteškoće u nas su i dalje tabu iako je hrvatska statistika jednaka prosjeku drugih zemalja s oko 30 posto žena i 20 posto muškaraca sa seksualnim disfunkcijama, a mogućnosti stručne i sustavne pomoći limitirane su pri čemu problem nije samo nedostatak kadra nego i nespremnost ljudi da se bave svojim seksualnim zdravljem i potraže pomoć.

Dolaze sve mlađi

– Problema ima puno, ali moram reći da su i rezultati dobri. Razgovor o seksualnom zdravlju zahtjevnija je intervencija koja traži vrijeme, ne može obiteljski liječnik voditi informativni intervju deset minuta, to mora biti najmanje pola sata. Sama intervencija, kada dakle sugeriramo nešto pacijentu, jest deset seansi po 30 minuta za bilo koju poteškoću koja zahtijeva psihološku podršku. Moram priznati da ipak ima sve više ljudi koji sami kažu da imaju problem, a mnogi počnu govoriti o nekakvoj tegobi koja nam je čudna, no uvijek kad se požale na odnos s partnerom, to je okidač da prepoznamo kako tu nešto ne funkcionira – objašnjava prof. dr. Hrvoje Tiljak dodajući kako se vezano uz ovu temu sve češće javljaju ljudi s rodnom disforijom. U ovom trenutku u njegovu ordinaciju zbog rodne disoforije dolazi četvero ljudi, da tako kažemo, rođenih u krivom spolu.

– To može, ali i ne mora voditi prema zahtjevu za promjenu spola. Tu su komplicirane intervencije koje zahtijevaju puno rada obiteljskog liječnika koji mora biti dio tima. Kada sretnete čovjeka koji ima 50 godina i koji se nikad u životu nije poigrao igračkama roda dodijeljenog mu kod poroda, onda vidite kolika je to patnja kroz cijeli život – govori Tiljak.

Uz sve češću rodnu disforiju, uobičajeni problemi seksualnog zdravlja kojima ovaj liječnik svjedoči u svojoj praksi jesu erektilna disfunkcija, problemi s ejakulacijom, seksualnim porivom i boli pri seksualnim odnosima. Budući da je muškarac, očekivano je da mu se lakše o poteškoćama seksualnog zdravlja povjeravaju pacijenti muškarci, a njihov je najčešći problem erektilna disfunkcija.

– Nekada je prijelomnica za pad erektilne sposobnosti bila četrdeseta godina, a u ranijoj dobi to je bilo psihološko pitanje. No to više ne stoji jer danas, kad nam dođe mladić od trideset godina s erektilnom disfunkcijom, moramo ga najprije testirati na kardiovaskularni rizik jer to može biti i rani znak moguće koronarne bolesti. Danas znamo da erektilna disfunkcija može prethoditi infarktu pet godina. Stoga svakom muškarcu trebamo napraviti kardiovaskularni profil, provjeriti šećer u krvi, masnoće, cijelu krvnu sliku i, ako je to u redu, tek onda možemo krenuti u psihološkom smjeru – objašnjava prof. dr. Tiljak.

Danas su učestale i poteškoće koje nastaju kao rezultat odgađanja roditeljstva. Sve kasnije odlučivanje za potomstvo dovodi do problema sa začećem i tada se, kako kaže Hrvoje Tiljak, parovi zbog pritiska za ostvarivanje potomstva emotivno udalje i seksualni kontakti postanu im planirani. Opisuje ovaj liječnik još jednu ne tako rijetku situaciju kod današnjih parova, kad je potrebna terapija za oba partnera. Tada je pravilo struke da se upućuju dalje na terapiju, kod prim, dr. sc. Gorana Arbanasa u Kliniku za psihijatriju Vrapče, koji je jedini u nas s europskom specijalizacijom iz ovog područja.

Terapija na uputnicu

Za terapiju kod obiteljskog liječnika, ali i za daljnji tretman kod dr. Arbanasa sve je dostupno na liječničku uputnicu, no, kako kaže Tiljak, podugačak je red čekanja. Jer, osim spomenutih liječnika, tek se nekolicina urologa i psihijatara bavi nekim specifičnim problemima seksualnog zdravlja u Hrvatskoj.

Početak, da tako kažemo, ustrojavanja ove struke u Hrvatskoj započeo je inicijativom prof. dr. sc. Aleksandra Štulhofera i edukacijom stručnjaka iz inozemstva, a potom je osnovano Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju koje danas provodi edukaciju zainteresiranih liječnika za područje seksualne terapije, odnosno savjetovanja.

