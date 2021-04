U Njemačkoj više od 18 tisuća novih slučajeva, vlada apelira na mjere

U Njemačkoj je broj slučajeva koronavirusa porastao za 18.773, na ukupno 3.287.418, pokazali su u nedjelju podaci Instituta Robert Koch (RKI) za zarazne bolesti. Izvješteni broj žrtava porastao je za 120 na 81.564, pokazalo je istraživanje.

Po podacima tog Instituta, broj žrtava koronavirusa povećao se za 120, na 81.564. U Njemačkoj su u petak u ponoć stupile na snagu promjene zakona o zaštiti od zaraza koje omogućuju automatsko uvođenje strožih mjera u borbi protiv covida-19, među kojima je i zabrana kretanja između 22 i 5 sati, i to u gradovima i općinama sa sedmodnevnom incidencijom višom od 100 novozaraženih na 100 tisuća stanovnika.

Njemačka vlada je uoči stupanja na snagu promjena zakona apelirala na građane da se pridržavaju mjera, posebice onih koje se odnose na smanjenje kontakata u koje spada i zabrana kretanja u razdoblju između 22 i 5 sati.

U mjere koje su po brzom postupku prihvatili donji i gornji dom parlamenta, Bundestag i Bundesrat, osim zabrane noćnog kretanja spadaju i mjere smanjenja kontakata koje omogućavaju susret jednog kućanstva sa samo još jednom osobom iz nekog drugog kućanstva. Maloprodaja, s izuzetkom trgovina za živežne namirnice i dnevne potrepštine, ljekarne i drogerije, smije primati samo kupce s negativnim testom na koronavirus i uz prethodni termin.

Iznad sedmodnevne incidencije od 165 u potpunosti se prelazi na internetsku nastavu u školama. Od 22 do 5 sati je zabranjeno kretanja s izuzetkom trčanja ili šetnje za pojedince što je dozvoljeno do ponoći. Od ponoći pa do 5 ujutro izlazak na ulice je dozvoljen samo osobama s vrlo jakim razlogom poput odlaska na posao ili liječniku. Prema njemačkom ministarstvu unutarnjih poslova, zabrana kretanja se odnosi i na putovanja, s izuzetkom poslovnih putovanja.