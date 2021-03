U Njemačkoj krenulo popuštanje nekih mjera, evo na što se točno odnosi

Od ponedjeljka je u Njemačkoj nastupilo popuštanje nekih mjera uvedenih zbog pandemije koronavirusa koji se tiču kontakata i otvaranja nekih vrsta trgovina, a istodobno je počelo i masovno testiranje građana. Tako od ponedjeljka na području čitave Njemačke vrata smiju otvoriti cvjećarne, knjižare i trgovine za vrtlarske potrebe.

U dijelovima Njemačke gdje sedmodnevna incidencija padne ispod 100 trgovine će smjeti pokrenuti prodaju s unaprijed određenim terminima za podizanje robe. Ispod incidencije od 100 trgovine smiju otvoriti vrata za ograničeni broj kupaca, dok u regijama gdje je tjedna incidencija 50 na 100.000 stanovnika ne trebaju takve posebne mjere.

Od ponedjeljka je dopušten i susret s najviše pet osoba iż nekog drugog kućanstva. Do sada su susreti bili ograničeni na jednu osobu.

Foto: Waltraud Grubitzsch/DPA/PIXSELL 24 February 2021, Saxony, Leipzig: At the Institute of Environmental Microbiology at the Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), biology lab technician Franziska Beier prepares PCR tests for coronaviruses in wastewater samples from sewage treatment plants. Together with researchers from the TU Dresden, they are working on the development of an early warning system for the SARS-CoV-2 infection level of the population. Around 2,500 samples were collected from sewage treatment plants in Germany and screened for the genetic material of the coronavirus using a PCR test. Photo: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa /DPA/PIXSELL

Ostala otvaranja u kulturnom, sportskom i ugostiteljskom sektoru ovise o razvoju epidemiološke situacije tj. razvoju incidencije i njezinoj stabilnosti. Za sada postojeće mjere zatvaranja na snazi ostaju do kraja mjeseca, a o novim mjerama će se na razini savezne i pokrajinskih vlada raspravljati na sastanku 22. ožujka.

Na sastanku prošlog tjedna je odlučeno da će, osim cijepljenja, i masovna testiranja poslužiti kao jedan od najvažnijih mehanizama u borbi protiv pandemije. Predviđeno je da od ponedjeljka svakom građaninu tjedno na raspolaganju stoji jedan besplatni brzi test na koronavirus. Također, neki lanci u Njemačkoj su testove počeli prodavati već preko vikenda, ali su oni brzo razgrabljeni.

Ministar zdravstva Jens Spahn našao se na udaru kritika zbog toga što se u ponedjeljak nije bilo dovoljno testova u centrima predviđenim za podizanje testova.

Prema izvješću Instituta Robert Koch u ponedjeljak je broj novozaraženih 5.011, a u zadnja 24 sata umrlo je 34 ljudi, što je i najniži dnevni broj umrlih od početka studenoga. U zadnjih tjedan dana prosječna incidencija zaraze na 100.000 stanovnika je Njemačkoj je bila 68, no taj broj varira ovisno o saveznoj pokrajini.

Video - Beroš komentirao mnoštvo ljudi na Bandićevom sprovodu