U nesreći poginule četiri sestre sa supruzima: Slavili su 30. rođendan najmlađe

Mary Dyson, Abby Jackson, Amy Steenburg i Allison King četiri su sestre koje su zajedno sa svojim supruzima poginule u stravičnoj prometnoj nesreći koja se dogodila u američkom gradu Schoharie.

Ova četiri bračna para su se zajedno s još devet prijatelja vozili u unajmljenoj limuzini kada se ona pri brzini od 120 kilometara na sat zabila u pješake i parkirani automobil.

Sestre su slavile rođendan nedavno vjenčane, najmlađe 30-godišnje sestre Amy Steenburg čiji je suprug unajmio limuzinu kako bi je iznenadio i priredio joj zabavu za pamćenje.

– Naši roditelji su u šoku, one su bile kao četiri mušketira. Imali su nas sedmero braće i sestara, a sada smo ostali bez njih četiri – rekao je brat poginulih sestara za NY Post.

NYS Police have confirmed that 20 people lost their lives in Schoharie accident yesterday. It is beyond heartbreaking to think of. pic.twitter.com/MWmKnrqNdk