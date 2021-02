U medije iscurio plan za otključavanje Njemačke, Merkel: Već smo u 3. valu!

Dan nakon što je britanski premijer Boris Johnson u parlamentu predstavio svoj plan izlaska iz lockdowna poručivši kako će se mjere popuštati postupno i oprezno, u njemačke medije iscurio je plan Instituta Robert Koch za postupno otključavanje Njemačke, jedne od najzatvorenijih država zbog korone, koji je odmah izazvao kritike dijela struke.

Merkel: Već smo u 3. valu!

Strategija otvaranja rezultat je činjenice da je i u Njemačkoj, kao i u većini europskih zemalja, broj slučajeva zaraze u trendu pada, a njemačka je vlada pod velikim pritiskom javnosti i gospodarstva koji zahtijevaju postupno otvaranje. Zato se pristupilo izradi strategije otvaranja na različitim razinama u idućim tjednima i mjesecima. Njemački mediji objavili su jučer, iz povjerljivih izvora, da je kancelarka Angela Merkel svojim suradnicima u panici rekla: Njemačka se već nalazi u trećem valu zaraze!

Savezne vlasti ipak su dale zeleno svjetlo za postupno otvaranje zemlje s obzirom na to da nisu više mogle ignorirati goleme ekonomske i društvene posljedice lockdowna, koji je u drugom valu pokazao svoja brojna ograničenja s obzirom na to da ni strogi lockdown u nizu europskih zemalja, pa ni u Njemačkoj, nije spriječio nagli porast broja mrtvih, a ni prodor virusa među najosjetljivije društvene skupine, ponajprije domove za starije.

Plan otvaranja Njemačke vjerojatno će se reflektirati i na mjere u ostatku Europe s obzirom na to da mnoge europske zemlje pozorno prate i kopiraju njemačke protupandemijske mjere. Njemački plan otključavanja vrlo je postupan i sadržava niz osigurača i kočnica kao, uostalom, i britanski plan, koji predviđa postupno ukidanje mjera u četiri faze, pri čemu će ukidanje mjera ovisiti o podacima, a ne datumima, slično kao što to predviđa i njemački plan.

I dok će realizacija britanskog plana ovisiti o četiri podatka – količini podijeljenog cjepiva, broju hospitaliziranih i preminulih, stanju u zdravstvenom sustavu i pojavi novih sojeva – njemački plan “ControlCovid” počiva isključivo na incidenciji, odnosno učestalosti novih slučajeva. Cilj Instituta Robert Koch je postići incidenciju od najviše 10 novih infekcija na 100 tisuća stanovnika u posljednjih sedam dana kako bi se onda moglo učinkovito pratiti i testirati kontakte novozaraženih, što je bio i cilj plana “NoCovid” što ga je promovirala njemačka virologinja i članica savjetničkog tima kancelarke Merkel Melanie Brinkmann unatoč drukčijim mišljenjima pojedinih njemačkih epidemiologa i stručnjaka.

Incidencija tako ostaje ključni pokazatelj o kojem će ovisiti brzina njemačkog otvaranja, tako da je u svakom trenutku moguće novo zatvaranje, ako visina incidencije to bude zahtijevala. U slučaju incidencije ispod 10 - pri čemu valja imati na umu da se trenutačna razina incidencije kreće oko 60, plan predviđa otvorene škole, maloprodaju i trgovine, sveučilišta, barove i restorane, kazališta i muzeje, ali s pridržavanjem mjera zaštite, odnosno zaštitnim maskama u zatvorenom i slično. U domovima za starije, čija je zaštita jedan od glavnih ciljeva plana postupnog otvaranja, također će se morati pridržavati zaštitnih mjera, a okupljanja će biti dopuštena za najviše 100 ljudi u zatvorenom i 1000 na otvorenom.

U slučaju incidencije od 10 do 35 bit će dopuštena okupljanja na otvorenom do najviše 500 ljudi, a u zatvorenom samo do 50. Osim toga, sve ostalo ostaje otvoreno uz pridržavanje epidemioloških mjera.

Distanca i maske zauvijek?

U slučaju incidencije od 35 do 50 slučajeva dopuštaju se skupovi u zatvorenom od najviše 10 ljudi, dok su barovi, klubovi i restorani zatvoreni. U javnom prijevozu vrijede posebna pravila ograničenog broja ljudi u vagonima i autobusima, a učenicima srednjih i strukovnih škola vraća se škola na daljinu.

U slučaju incidencije iznad 50 dopušteno je okupljanje samo unutar vlastite obitelji, a javni život – maloprodaja, restorani, kazališta, kao i okupljanja na otvorenom – ponovno se zatvara. I u slučaju pada incidencije ispod 10 predviđene su osnovne mjere zaštite, poput pravila održavanja fizičke distance i obveznog nošenja maske u zatvorenom.

