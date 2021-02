Capak: Trenutna situacija dopušta nam razmišljanje o popuštanju mjera

U Hrvatskoj se mjere mogu mijenjati ovisno o situaciji, kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak u središnjem Dnevniku HTV-a. Istaknuo je da je Hrvatska trenutačno treća u EU-u po incidenciji u 14 dana i da takva situacija dopušta razmišljanje o dodatnim popuštanjima.

Cijepljenje

Kazao je da Moderna najslabije opskrbljuje s cjepivima i da je Hrvatska naručila od njih milijun doza. Napominje da smo sada u drugoj fazi cijepljenja i da je možda netko još ostao iz prve faze jer su se javili kasnije.

- Velike su količine cjepiva, ali s obzirom na veliki grad to je malo po jednom cjepitelju. Svaki liječnik obiteljske medicine je dobio po 30 doza cjepiva AstraZenece, a sutra će HZJZ dati svoj doprinos i cijepiti, također po listi, u Zavodu. Naručeno je 70 pacijenata svakih pola sata na punkt na Ksaverskoj cesti, kazao je.

Rekao je i da su neki već počeli s masovnim cijepljenjem, kao npr. Koprivničko-križevačka županija prije dva tjedna. Zagreb ima prijavljenih 19 punktova, a u slučaju veće potrebe postoji Zagrebački velesajam.

Mjere

- Imamo malo povećanje broja slučajeva, no nema razloga za zabrinutost. Dolaskom toplijeg vremena i sa sve više cijepljenih ljudi brojke će i dalje padati, kazao je Capak.

Govoreći o aktualnim mjerama te kolike su mogućnosti za njihovo ublažavanje od 1. ožujka, rekao je da je sadašnja epidemiološka situacija takva da je Hrvatska treća u Europskoj uniji po incidenciji u 14 dana.

- To imamo već neko vrijeme. Možemo biti zadovoljni tom epidemiološkom situacijom. To nam i dopušta da razmišljamo o dodatnim popuštanjima. Ali trebamo biti oprezni zbog dolaska novih sojeva virusa i sporijeg dolaska cjepiva. Trebamo biti vrlo oprezni. Stožer će vrlo pažljivo razmotriti koje bi to eventualno mjere popuštanja mogle biti, a koje će se razmotriti na sjednici Vlade do kraja tjedna, kazao je.