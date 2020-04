U Karlovcu krajem godine počinje veliki komunalni projekt težak čak 413,4 milijuna kuna

Europski projekt koji će omogučiti značajne vodnokomunalne projekte u gradovima Slatina, Križevci, te na području Karlovca i Duge Rese, unatoč koronakrizi, idu u provedbu. Ukupno su teški čak milijardu kuna, a svakako veseli njihova provedba,kako stoga što će se ipak nešto graditi po Hrvatskoj, tako i zbog toga što će građevisnke tvrte, posebno domaće, imati osigurane psolove, ukoliko prođu na natječanjima.

Ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić potpisao je ugovore s čelnicima Hrvatskih voda, te predstavnicima svih gradova, pa tako i Općine Barilović, Grada Duge Rese i Vodovoda i kanalizacije Karlovac.

Naime, projekt Aglomeracija Karlovac - Duga Resa najvrijedniji je od projekata u te tri sredine, težak čak 413,4 milijuna kuna, a prihvatljivi troškovi su 330,7 milijuna kuna od čega 227,4 milijuna kuna čine bespovratna EU sredstva iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020..

Preostalih 103,2 milijuna kuna u projektu osigurat će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode, svatko po 41,3 milijuna kuna te jedinice lokalne samouprave 20,6 milijuna kuna.

Projekt obuhvaća izgradnju i dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje te izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Karlovac, a završetak projekta planiran je do kraja rujna 2023. godine.

Nakon toga stupanj priključenosti kanalizacijske mreže diljem grada na sustav odvodnje bit će 86,6 posto odnosno kanalizaciju će dobiti 11.655 stanovnika. Cilj projekta je i poboljšanje sustava vodoopskrbe kroz rekonstrukciju, pa će biti bnovljeno 28.100 m vodovodne mreže, a bit će izgrađeno i 5.720 m novih vodoopskrbnih cjevovoda te prespajanje kućnih priključaka , njih 1. 390. Dogradnja sustava vodoopskrbe neće rezultirati novim korisnicima već smanjenjem gubitaka u sustavu sa 37,1 posto na 32,3 posto.

- Nakon malih opravdanih i neopravdanih kašnjenja napokon smo krenuli s projektom u koji smo mi 2018. godine ubacili i obnovu Zvijezde što je jako bitno, a Duga Resa Jozefinsku cestu. U vrijeme ove krize, ovo je sigurno projekt koji će nam pomoći svima da lakše prebrodimo krizu jer ulaganja od više od 400 milijuna kuna su sigurno ulaganja od kojih će imati koristi i radnici, ali i gospodarstvo. Mi smo sada, nakon potpisanih svih sporazuma, pa i ovog o sufinanciranju, pred objavom javnih nabava, a VIK je i krenuo s nekim javnim nabavama po stavkama. Ukoliko sve to dobro prođe, mogli bismo taj postupak završiti do rujna, listopada najkasnije i da bi u listopadu uveli izvođače radova. Projekt je od početka podijeljen u pet grupa, pa će moći za radove aplicirati više tvrtki, pa i naše domaće. Istina je i da Grad Karlovac za provođenje projekta mora osigurati svojih 90 milijuna kuna za potrebe sve one opreme i uređenja koje ćemo mi raditi kroz te tri godine No, zbog toga smo svojevremeno podigli iznos komunalne naknade, ali s Hrvatskim smo vodama dogovorili da oni daju 16 milijuna kuna od tih 90 milijuna za gradnju sustava brdske odvodnje, a imamo i neke planove kako smanjiti udar na proračun, pa i kroz kreditna zaduženja. Zahvala svima koji su realizirali projekt ISPA-e, jer ova Aglomeracija je nastavak ISPA-e kojom je građen pročistača otpadnih voda kojeg smo među prvima u Hrvatskoj imali. Iza ove Aglomeracije, odnosno projekta Karlovac 2, slijedi u budućnosti i projekt i Karlovac 3, jer će kanalizaciju moći dobiti i stanovncii Velike Jelse nakon uređenja prometnice D6 koja je u tijeku - istaknuo je gradonačelnik Karlovca Damir Mandić.