U kapelici splitske bolnice kutiju za milodare pokušao razbiti - kipom!?

Kradljivac koji je volio crkve, mogao bi biti nadimak 42-godišnjaka kojeg je splitska policija uhitila i kazneno prijavila zbog teških krađa i pokušaja teške krađe. Sumnjiči ga se da je 25. listopada oko 17 sati ušao u jednu crkvu na području Splita. Malo je razgledao, vidio kutiju za milodare, koju je potom razbio, iz nje uzeo 150 eura i s tim novcem išetao iz crkve.

Nekoliko dana kasnije, 29. listopada u 21.50. sumnjiči ga se da je provalio u trgovački centar na području Kaštel Sućurca. Prvo je preskočio žičanu ogradu, zatim je razbio staklenu stijenku da bi poto iz prostorija centra i ugostiteljskog objekta koji se nalazi u sklopu objekta ukrao oko 150 eura i nekoliko predmeta. Ukupna šteta se procjenjuje na oko 4000 eura.

Osim za te dvije teške krađe, sumnjiči ga se i da je 22. listopada ušao u kapelicu u sklopu bolnice u Splitu. Tamo je kipom (!?) pokušao razbiti metalnu kasu za milodare. No nije uspio pa se udaljio s mjesta neobavljena posla. U policiji kažu i da je 42-godišnjak njima jako dobro poznat, jer je do sada prijavljivan zbog 20 kaznenih djela, mahom onih imovinskih delikata. A vjerski objekti i crkve su mu izgleda osobito dragi jer je zbog provala i krađa iz njih 2023. i 2024. do ovog zadnjeg uhićenja, prijavljen šest puta. Sada su ta ranije kaznene prijave dopunjene novim djelima, a 42-godišnjak vrlo vjerojatno čeka i dovođenje pred suca istrage Županijskog suda u Splitu.

