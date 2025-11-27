U idućih pet godina Jadroliniji možda i 20 novih plovila

– Jadrolinijina će se flota obnoviti u iduće četiri godine, a plan je nabaviti od 10 do 20 novih brodova ukupne vrijednosti oko 200 milijuna eura. Još se planira točan broj brodova koje država želi kupiti, odnosno koliko će trebati trajekata, a koliko drugih brodova – najavio je Žarko Tušek, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, na nedavnoj konferenciji pod nazivom "Budućnost prometa u Hrvatskoj", koju je Ministarstvo održalo sa Svjetskom bankom. Istaknuto je da je fokus suradnje Svjetske banke i Ministarstva razvoj Jadrolinije i nabava njezine nove flote, koja je nužna za održanje života na otocima.

– Opstanak života na otocima ovisi o stabilnoj, jakoj i održivoj Jadroliniji, a država će pritom nastojati da to bude i zelena priča, odnosno da brodovi budu pogonjeni zelenom energijom. Naime, projekt na kojem surađujemo uključuje modernizaciju i dekarbonizaciju flote Jadrolinije uvođenjem tiših, čišćih i energetski učinkovitijih brodova nove generacije – rekao je Tušek. Na konferenciji je veleposlanik Japana u Hrvatskoj Wada Mitsuhiro pohvalio dugogodišnju dobru suradnju Japana i Hrvatske i rekao da Hrvatska u obnovi Jadrolinijine flote u nizu segmenata može dobiti pomoć Japana. Državni tajnik Tušek rekao je i da je Svjetska banka uključena u razvoj prometa s obzirom na to da je to strateški sektor te da je Svjetska banka bila ključni partner u reformi i modernizaciji željezničkog sustava, dok je danas u fokusu pomorski promet.

– Uz Jadroliniju u Hrvatskoj postoje i drugi veliki infrastrukturni projekti za koje se postupno zaokružuje financiranje, osobito u željezničkom sektoru. Osim toga, neki su ključni infrastrukturni projekti u sklopu naše suradnje realizirani ove godine, poput dovršetka koridora Vc i puštanja u rad kontejnerskog terminala Rijeka Gateway, a tu je i investicijski ciklus u cestogradnji. Svjetska će banka i u idućim godinama ostati ključni partner u modernizaciji hrvatskog prometa, zelenoj tranziciji i jačanju strateške povezanosti države – dodao je Žarko Tušek.

Direktor Svjetske banke za Hrvatsku Jehan Arulpragasam smatra također da kvalitetan život otočana ovisi o dobroj prometnoj povezanosti s kopnom. Hrvatska je, istaknuo je, u ključnom trenutku za novi iskorak u prometnom razvoju i povezivanju svih prometnih segmenata, uključujući dobre veze željeznice s logistikom, a da bi modernizacija flote trebala ići ukorak sa zelenom tranzicijom i korištenjem čistih goriva. Podsjetio je da je Svjetska banka pomogla i u modernizaciji luke Ploče.