Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
BREAKING
Uhićen Andrija Mikulić
Poznato zbog čega je uhićen glavni državni inspektor
Vlada smijenila Mikulića, evo tko je još smijenjen na zatvorenoj sjednici Vlade
Smjena u državnim firmama iznenadila i mnoge HDZ-ovce: 'To je sve kadar jednog ministra'
Poslušaj
Prijavi grešku
OBNOVA FLOTE

U idućih pet godina Jadroliniji možda i 20 novih plovila

Zagreb: Konferencija "Povezana Hrvatska: modernizacija željeznica - novi kolosijeci razvoja"
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/2
Autor
Snježana Bičak
27.11.2025.
u 19:12

U planu je nabava od 10 do 20 plovila u vrijednosti 200 milijuna eura, najavio je državni tajnik

– Jadrolinijina će se flota obnoviti u iduće četiri godine, a plan je nabaviti od 10 do 20 novih brodova ukupne vrijednosti oko 200 milijuna eura. Još se planira točan broj brodova koje država želi kupiti, odnosno koliko će trebati trajekata, a koliko drugih brodova – najavio je Žarko Tušek, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, na nedavnoj konferenciji pod nazivom "Budućnost prometa u Hrvatskoj", koju je Ministarstvo održalo sa Svjetskom bankom. Istaknuto je da je fokus suradnje Svjetske banke i Ministarstva razvoj Jadrolinije i nabava njezine nove flote, koja je nužna za održanje života na otocima.

– Opstanak života na otocima ovisi o stabilnoj, jakoj i održivoj Jadroliniji, a država će pritom nastojati da to bude i zelena priča, odnosno da brodovi budu pogonjeni zelenom energijom. Naime, projekt na kojem surađujemo uključuje modernizaciju i dekarbonizaciju flote Jadrolinije uvođenjem tiših, čišćih i energetski učinkovitijih brodova nove generacije – rekao je Tušek. Na konferenciji je veleposlanik Japana u Hrvatskoj Wada Mitsuhiro pohvalio dugogodišnju dobru suradnju Japana i Hrvatske i rekao da Hrvatska u obnovi Jadrolinijine flote u nizu segmenata može dobiti pomoć Japana. Državni tajnik Tušek rekao je i da je Svjetska banka uključena u razvoj prometa s obzirom na to da je to strateški sektor te da je Svjetska banka bila ključni partner u reformi i modernizaciji željezničkog sustava, dok je danas u fokusu pomorski promet.

– Uz Jadroliniju u Hrvatskoj postoje i drugi veliki infrastrukturni projekti za koje se postupno zaokružuje financiranje, osobito u željezničkom sektoru. Osim toga, neki su ključni infrastrukturni projekti u sklopu naše suradnje realizirani ove godine, poput dovršetka koridora Vc i puštanja u rad kontejnerskog terminala Rijeka Gateway, a tu je i investicijski ciklus u cestogradnji. Svjetska će banka i u idućim godinama ostati ključni partner u modernizaciji hrvatskog prometa, zelenoj tranziciji i jačanju strateške povezanosti države – dodao je Žarko Tušek.

Direktor Svjetske banke za Hrvatsku Jehan Arulpragasam smatra također da kvalitetan život otočana ovisi o dobroj prometnoj povezanosti s kopnom. Hrvatska je, istaknuo je, u ključnom trenutku za novi iskorak u prometnom razvoju i povezivanju svih prometnih segmenata, uključujući dobre veze željeznice s logistikom, a da bi modernizacija flote trebala ići ukorak sa zelenom tranzicijom i korištenjem čistih goriva. Podsjetio je da je Svjetska banka pomogla i u modernizaciji luke Ploče.

Bespravna gradnja uskoro kazneno djelo: Vlada kreće u obračun s divljom gradnjom

Ključne riječi
Žarko Tušek trajekti Jadrolinija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja