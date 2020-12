U Hrvatskoj je podjela na ljevicu i desnicu umjetno stvorena i ona se s vremena na vrijeme radikalizira

Ime Vladimira Šišljagića, bivšeg osječko-baranjskog župana i bivšeg čelnika HDSSB-a, već se počelo spominjati u kontekstu kandidata za gradonačelnika Osijeka, i to u zanimljivim kombinacijama.

Hoćete li se kandidirati za gradonačelnika Osijeka?

- O tome ću odlučiti u narednih mjesec dana.

Koliko su utemeljen priče da biste htjeli da Vas u utrci za gradonačelnika podupre SDP?

Ja bih volio da budući gradonačelnik bude izabran masovnim izlaskom na izbore, da mu povjerenje i potporu ukaže ogromna većina mojih sugrađana kojima je Osijek bio i ostao jedini dom. Ne bi bilo dobro da izbor prvog čovjeka Osijeka ovisi o odlukama etabliranih političkih stranaka čije su središnjice kilometrima udaljene od Osijeka, njihovu izborno-koalicijskom inžinjeringu, neograničenim financijskim mogućnostima i stranačkoj mašineriji koja organizirano dovodi svoje članove na birališta. I pri tome ogromnoj većini birača koji nisu članovi niti jedne stranke svakodnevno preko medija poručuju da budu odgovorni i ostanu doma, uz svesrdnu potporu Nacionalnog kriznog stožera. O kandidaturi za gradonačelnika Osijeka nisam razgovarao niti sa jednom političkom strankom. Samo s ljudima koji su spremni raditi sa mnom, rame uz rame. Ako se odlučim kandidirati, razgovarat ću sa svim mojim sugrađanima, neovisno o njihovu političko-stranačkom opredijeljenju i simpatijama. Niti jedna politička opcija ne može i ne smije definirati čovjeka. A Grad, to smo svi mi!

Model SDP-a se protekla dva mandata pokazao uspješnim: istaknuli su Ivicu Vrkića, koji u suštini nije lijevi kandidat. Može li se uopće takav princip u Osijeku ponoviti, s nekim drugim kandidatom?

- Gospodina Vrkića poznajem dugo godina i mislim da ga se ne može svrstavati u ljevičare ili desničare. Zato ne vjerujem da se radi o nekakvom principu SDP-a, već naprosto o procjeni da je gospodin Vrkić kandidat koji u tadašnjim političkim, društvenim, nacionalnim i lokalnim okolnostima može pobijediti na izborima. Što se i dogodilo.

Možete li Vi povući glasove i s lijeva i s desna?

U Hrvatskoj je podjela na ljevicu i desnicu umjetno stvorena i ona se s vremena na vrijeme radikalizira, motivirana dnevno-političkim i stranačkim potrebama. Pretpostavljam da će SDP i HDZ istaknuti svog kandidata za prvog čovjeka Grada Osijeka i da će im njihovi članovi zasigurno dati svoj glas, što je prirodno i očekivano. Ali, na izbore izlaze građani ovoga grada koji u velikoj većini nisu članovi niti jedne političke opcije i koji će svoj glas dati onom kandidatu kojem najviše vjeruju. A to ne mora nužno biti kandidat HDZ-a, SDP-a, zar ne ?

Ivan Anušić je najistaknutije lice HDZ-a iz Osječko-baranjske županije još od doba kada ste i Vi i Branimir Glavaš bili u toj stranci. Može li njegov status prevagnuti pa da HDZ prvi put u povijesti osvoji vlast u gradu?

Gospodin Ivan Anušić odnedavni je potpredsjednik HDZ-a i prema osobnoj najavi na jednoj lokalnoj zagrebačkoj televiziji, HDZ-ov kandidat za osječko-baranjskog župana. A ne dvojim njegovu, i želju središnjice HDZ-a da pod svaku cijenu osvoji vlast i u Gradu Osijeku. Ne znam da su naši sugrađani u protekle četiri godine osjetili nekakve pozitivne promjene od statusa gospodina Anušića i da bi njegova pozicija u HDZ-u bila prevaga u Gradu Osijeku. I u proteklim vremenima je bilo "statusno" istaknutih HDZ-ovaca u Vladi RH i Saboru, pa njihov "status" nije rezultirao osvajanju vlasti u Osijeku. Uvjeren sam da će tako i ostati.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 14.05.2019., Osijek - Nekadasnji zupan Osjecko-baranjske zupanije i bivsi predsjednik HDSSB-a Vladimir Sisljagic. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL

Niste odustali od svoje stranke Snaga Slavonije i Baranje. Kako ju kanite etablirati na lokalnoj sceni? Hoće li stranka imati još kandidata na lokalnim izborima?

Snaga SiB je regionalna politička opcija koja prvi put izlazi na lokalne izbore. Programski je usmjerena na političko djelovanje razvoju i boljitku slavonsko-baranjske regije i njenih stanovnika. Nužno je zaustaviti propadanje i siromašenje ove regije i pokrenuti s mrtve točke razvoj industrije i proizvodnje. Gospodarstvo i poduzetništvo, poljoprivreda, prehrambena industrija i proizvodnja hrane, OPG-ovi, kontinentalni turizam, otvaranje radnih mjesta i zaustavljanje iseljavanja su naši prioriteti. Itekako smo svjesni narasle korupcije, kriminala, klijentelizma, nepotizma i drugih negativnih izama, kao i sporog i neučinkovitog pravosuđa zbog čega je ogromna većina hrvatskih građana razočarana politikom, političarima i strankama. Zato ljudi iseljavaju i odlaze u druge zemlje, zato su izostale investicije, razvoj i napredak. Nemam iluzija da je lako i bezbolno iskorijeniti negativne pojave u društvu i preko noći pokrenuti pozitivne procese. Ali isto tako znam da se bez odlučnih i beskompromisnih mjera pozitivne promjene, razvoj i napredak neće dogoditi sami po sebi. Kroz djelovanje Snage SiB želimo vratiti povjerenje u politiku i ohrabriti ljude za političko djelovanje i rad za opće dobro.

Kao politička snaga, što nudite Osijeku i Osječanima?

Osijek pripada Osječanima. I Osječani Osijeku. Želimo vratiti Grad njegovim ljudima i ljude Gradu, zajedno sa svim sugrađanima graditi i napredovati, neovisno o političkim preferencijama. Osijek prije svega mora postati zanimljiv poduzetnicima i investitorima koji su spremni ulagati u proizvodne pogone i otvarati radna mjesta. Da bi se to dogodilo mora se smanjiti prirez, komunalni doprinos i naknade, spomenička renta, cijena zemljišta u poslovnim zonama, otkloniti sadašnje administrativne barijere i preduga čekanja na raznoraznu obveznu papirologiju, građevinske dozvole i popratne suglasnosti. Gradske službe moraju postati učinkovite i ozbiljnim investitorima i svim građanima, biti na raspolaganju 24 sata dnevno. Bez razvoja gospodarstva i poduzetništva Osijek nema budućnosti, bez radnih mjesta i pristojnih plaća iseljavanje će se nastaviti u još većoj mjeri. Takve promjene zasigurno se ne mogu dogoditi preko noći, ali se mogu i moraju dogoditi u objektivno prihvatljivom i pristojnom roku.

Sa druge strane, Grad je i do sada imao i ima dostatan fiskalni kapacitet za financiranje kulturne i športske scene, održavanje javnih površina, parkova, trgova, nogostupa, lokalnih cesta…. Na žalost, u mnogim dijelovima grada i dalje hodamo po razrovanim nogostupima, vozimo dotrajalim cestama punih rupa, preživljavamo invazije komaraca, svjedočimo lošoj led rasvjeti, ljeti nailazimo na zatvorena vrata zapuštene Coopacabane, zimi iznenadi ionako rijetki snijeg, gledamo u centru grada zatvorene gradske poslovne prostore, a po parkovima i ulicama gomile smeća, fontane ne rade zbog "štednje", gradski vrtići nemaju kapacitet primiti djecu, izostale su konkretne mjere na planu socijalne politike koja bi poboljšala kvalitetu života naših socijalno ugroženih sugrađana. A to se može riješiti odmah i sada, to je posao i zadatak budućeg gradonačelnika i njegova stručnog tima koji moraju činiti stručni i iskusni, mladi, obrazovani i sposobni ljudi.

Kako gledate na projekt Slavonija, Baranja i Srijem?

Prije četiri godine aktualni premijer ga je pompozno najavio na predizbornom skupu HDZ u Osijeku. Do sada je ugovoreno 16,5, a isfinancirano tek 6,6 milijardi kuna kroz izgradnju nekoliko kapitalnih i infrastrukturnih objekata koji ne mogu utjecati na gospodarski i demografski oporavak, još manje na poboljšanje standarda naših stanovnika. Projekt se provodi stihijski, Vlada RH i nadalje nema nikakav osmišljen i sustavan strateški plan i program koji bi bio usmjeren u oporavak gospodarstva Slavonije, Baranje i Srijema. Gospodin Plenković uporno tvrdi da ovim projektom osigurava radna mjesta i demografski oporavak u Slavoniji, Baranji i Srijemu, iako u protekle četiri godine svjedočimo o nastavku stečajeva, propadanju tvrtki, obiteljskih poljoprivrednih i turističkih gospodarstava, gužvama na Zavodu za zapošljavanje i iseljavanju stanovništva, poglavito mladih u potrazi za poslom, egzistencijom i boljim životom.

VIDEO: Zvonimir Frka-Petešić o izbacivanju znanstvenika iz Vladina Znanstvenog savjeta