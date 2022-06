U Hrvatskoj europski centar za digitalne inovacije u zdravstvu

U Hrvatskoj se pokreće hub za digitalne inovacije u zdravstvu. Umjetna inteligencija za pametno zdravstvo i medicinu, AI4Health.Cro, naziv je projekta koji je u sklopu programa Digitalna Europa Europska Komisija izvrsno ocijenila.

Prema toj ocjeni, Institut Ruđer Bošković provodit će taj projekt s partnerima iz znanosti, medicine, industrije i javnog sektora nakon potpisivanja ugovora s Europskom komisijom. AI4Health.Cro je neprofitni javno-privatni konzorcij koji umjetnu inteligenciju vidi kao ključnu za napredak zdravstva te kao katalizator za vođenje Europe u zdraviju budućnost. Projekt je dobio 14 od mogućih 15 bodova.

Primjena umjetne inteligencije

– Naša uloga je višestruka. S partnerima ćemo uspostaviti svojevrsni hub za primjenu umjetne inteligencije u zdravstvu u kojem ćemo moći napraviti probir kandidata, kojima ćemo omogućiti da testiraju svoju tehnologiju prije većih ulaganja. To obuhvaća različite procjene i simulacije inovacijske i digitalne zrelosti tehnologije, podršku kod razrade i prilagodbe tehnologije potrebama korisnika te, u konačnici, pomoć kod transfera tehnologija. Mi to možemo jer imamo konzorcij koji okuplja partnere iz privatnog i javnog sektora, od tehnoloških tvrtki, inovacijskog centra, poduzetnika, domova zdravlja, pa sve do klinika i donositelja odluka – kaže dr. sc. Anja Barešić, koordinatorica partnera s Instituta Ruđer Bošković koja zahvaljuje cijelom konzorciju i svim partnerima s kojima se marljivo radilo na pripremi ovog projekta.

– Visoke ocjene evaluacije koje su projektu dodijelili eksperti Europske komisije, potvrda su da smo obavili dobar posao, ali i sjajna vijest za cjelokupni hrvatski digitalni, zdravstveni i inovacijski ekosustav, kaže dr. Barešić. Osim IRB-a koji je nositelj projekta, projektni partneri su Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju (CroAI), Magdalena – Klinika za kardiovaskularne bolesti, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Dom zdravlja Zagreb – Centar, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Sveučilište u Splitu – Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci – Tehnički fakultet, Zagrebački inovacijski centar, Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, Mreža znanja, FeelsGood Capital Partners te uspješne tvrtke IN2, Ericsson Nikola Tesla i NEWTON Technologies Adria.

Sada projektnom timu slijedi daljnja priprema za uspješno ugovaranje projekta koji će osigurati proračun vrijedan oko tri milijuna eura na razdoblje od tri godine, koliko je predviđeno trajanje projekta, a zahvaljujući kojem, složni su projektni partneri, Hrvatska ima jedinstvenu priliku pozicionirati se među predvodnike u transformaciji europskih zdravstvenih sustava uz pomoć umjetne inteligencije.

Rješenja za pacijente i stručnjake

– Populacija nam je sve starija, statistika kroničnih oboljenja sve je gora, suočeni smo s nedostatkom osoblja i dugim listama čekanja. Iz godine u godinu svi ovi problemi sve više opterećuju zdravstveni sustav, što generira potrebu za što bržom primjenom umjetne inteligencije koja nudi mogućnost učinkovitih i uspješnih rješenja kako za pacijente tako i za stručnjake, objašnjava dr. sc. Nina Šesto, pomoćnica ravnatelja Klinike Magdalena i projektna koordinatorica za zdravstvo. Uz projekt AI4Health.Cro pozitivno su ocijenjeni i projekti Sveučilišta u Rijeci i partnera, Fakulteta elektrotehnike i računarstva i partnera, te Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije.