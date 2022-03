Na televiziji u Srbiji napao Vučića, voditeljica ga izbacila: "Sramota, bre, idete van! Ajde... reklame!"

Voditeljica i urednica Jovana Joksimović izbacila je voditelja Pokreta "Oslobođenje" Mlađana Đorđevića iz studija srpske televizije K1 nakon burne rasprave o predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Nakon što je Đorđević nazvao Vučića izdajnikom, voditeljica mu je odvratila da nije u redu da govori o ljudima koji nisu prisutni u studiju.

– Pa nije on čovjek koji nije ovdje, on je u frižideru, on je čovjek u čaši, on je u svemu što mi živimo – rekao je Đorđević, a Joksimović mu je odvratila, ako je kod njega takva situacija, da kod nje stvarno nije.

– Nije kod vas? Nije u ovoj televiziji? – začudio se Đorđević i naglasio voditeljici koja sa suprugom posjeduje K1 televiziju da "zna što je ova televizija i čija je", insinuirajući na to da je riječ o televiziji koja zastupa predsjednika Vučića.

– Hoćete reći da ste tek tako kupili, dobili ovo – upitao je Đorđević, a Joksimović mu je odvratila da ga treba biti sram.

– Treba vas biti sram jer ste u sustavu koji uništava ovu zemlju i dičite se time – razmahao se Đorđević.

– Sram vas bilo, sad ću vas izbaciti. E, reklame i odmah idete van. Sram vas bilo – rekla je. Na to ju je Đorđević prozvao da je medij koji ograničava slobodu govora.

– Dobili ste priliku da govorite na neku temu. Ja vam kažem što je tema, da ste imalo pristojni, znali biste. Kada vas netko pozove da govorite na neku temu i na to pristanete razgovarati, da i razgovarate o tome – odgovorila mu je urednica emisije.

– Sramota, bre, ajde... Reklame – rekla je Joksimović i završila raspravu koja se zbivala u programu uživo.