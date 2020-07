U Dubrovnik slijeće 150 kineskih radnika i idu u hotel u izolaciju

Kineski izvođač radova na Pelješkom mostu, China Bridge and Road Corporation (CRBC), napokon je našao način da na svoje gradilište u Hrvatsku i Kine dovede radnike neophodne za montažu čelične rasponske konstrukcije mosta.

Kako su nam potvrdili u CRBC-u, s jednom aviokompanijom dogovorili su čarter-let iz Kine kojim će svoje radnike, uključujući i varioce potrebne za okrupnjavanje segmenata rasponskog sklopa, dovesti u Hrvatsku. U hrvatskom predstavništvu CRBC-a kažu da tim letom planiraju dovesti oko 150 soba, a od toga 100 varioca.

– Priprema čarter-leta ide glatko i predviđeno je da će sletjeti u Hrvatsku krajem srpnja – poručuju iz CRBC-a.

A kako su nam već kazali u Hrvatskim cestama, taj let bio je planiran za 27. srpnja. U kineskoj tvrtki koja je izvođač radova kažu da će s obzirom na tip zrakoplova s kojim će njihovi radnici doći kao i s obzirom na lokaciju gradilišta, zrakoplov iz Kine sletjeti u Zračnu luku Dubrovnik. No s obzirom na pandemiju koronavirusa, pristigli kineski radnici neće odmah ići na gradilište, nego će prvo morati proći samoizolaciju. Tako u CRBC-u kažu da će tih 150 osoba nakon što dođu u Hrvatsku biti smješteno u hotelu koji su rezervirali za 14-dnevnu samoizolaciju.

U Kinu komercijalnim letom

Iako je prvotno bilo planirano da tri hrvatska inženjera, koja trebaju u kineskim pogonima provjeriti kvalitetu proizvodnje nosive čelične konstrukcije za Pelješki most, u Kinu odu povratnim letom kojim bi došli kineski radnici, oni su ipak u međuvremenu otputovali u Kinu.

U CRBC-u su nam kazali da su ti inženjeri putničkim letom stigli u Kinu 15. srpnja. U Hrvatskim cestama kažu da je CRBC za tri nadzorna inženjera organizirao put čim je bio moguć prvi komercijalni let za Kinu nakon što je zračni promet bio obustavljen zbog izbijanja pandemije. Oni su u Kinu otišli letom iz Bruxellesa, a sad i oni moraju biti u 14-dnevnoj samoizolaciji. Ta tri inženjera u Kini će biti do 10. listopada, kad bi ih trebali zamijeniti njihovi kolege i to bi, kažu u Cestama, trebala biti zadnja skupina inženjera koja će u kineskim pogonima kontrolirati kvalitetu proizvodnje rasponske konstrukcije.

Dolaskom kineskih radnika u Hrvatsku i hrvatskih inženjera u Kinu tako je riješen najveći problem koji je pandemija koronavirusa uzrokovala na gradilištu Pelješkog mosta. Naime, prvih 29 segmenata čelične rasponske konstrukcije stiglo je iz Kine na gradilište mosta krajem veljače, no zbog pandemije u Hrvatsku nisu mogli doći i varioci iz Kine. Isto tako u Kinu nisu mogli ići nadzorni inženjeri pa nije mogla biti isporučena ni nova pošiljka segmenata rasponske konstrukcije.

Usto, zbog koronavirusa neko je vrijeme proizvodnja u kineskim pogonima u kojima se proizvode dijelovi za Pelješki most bila obustavljena. No sad je za put prema Hrvatskoj već spremno 28 novih segmenata koji će, kako su nam kazali u CRBC-u, nakon provjere kvalitete biti ukrcani u brod za Hrvatsku krajem kolovoza.

Zadnji brod početkom 2021.

U HC-u kažu da bi nakon toga krenuo i treći od ukupno pet brodova koji trebaju dovesti segmente rasponske konstrukcije iz Kine. Ako sve bude teklo po planu, zadnji bi brod trebao na gradilište stići početkom iduće godine. Inače, na gradilištu Pelješkog mosta i dalje se provode stroge epidemiološke mjere pa na ulazu osoba u skafanderu svima mjeri temperaturu.

A na gradilište ulaze samo oni koji moraju. Kineski varioci i radnici koji će uskoro stići u Hrvatsku nakon samoizolacije će biti smješteni u kampu na gradilištu. Dolaskom kineskih varioca neće biti potrebe za variocima Brodosplita na Pelješkom mostu, s kojima je CRBC pregovarao i što je bio rezervni plan ako u skoro vrijeme ne stignu radnici iz Kine.