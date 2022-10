U dom zdravlja dolazit će bolnički liječnici pa će se manje ići u bolnice

Došli smo do vremena kada reforma zdravstva nije nešto što se može, nego nešto što se mora napraviti, ovako više ne ide, ustvrdio je ministar zdravstva Vili Beroš jučer na Kongresu Udruge poslodavaca u zdravstvu, gdje je prvi put cjelovito predstavio zdravstvenu reformu.

– Prvi put smo obuhvatili sva područja i sve sektore zdravstva. I idemo sa svim zajedno. To je potrebno, no to je i složenije, zahtjevnije i teže za provesti. No, to je i glavni razlog da imamo više uspjeha od prijašnjih pokušaja mojih prethodnika – kazao je Beroš.

Spora plovidba

Nestrpljivi su i građani i zdravstveni radnici iščekujući konačno pokretanje reforme zdravstvenog sustava, a iz Ministarstva zdravstva poručuju: to je tanker, nije gliser. Na sporu plovidbu upućuju i zadani rokovi prema kojima se uspostava novih modela organizacije i upravljanja u sustavu kreće u periodu između 2023. i 2026., dok se njegova dalja prilagodba proteže od 2027. do 2030. Tome je prethodila analiza stanja, planiranje aktivnosti i definiranje prioriteta tijekom prošle i ove godine. Promjene će ići i u primarnom i bolničkom sustavu, uz istovremeno jačanje prevencije koja je u Hrvatskoj uvelike zanemarena. Izmjene su planirane u financiranju zdravstvenih ustanova pa će ono ići po učinkovitosti i kvaliteti.

Sustav bi se konačno trebao informatički povezati te će se omogućiti pristup podacima o pacijentu, kao i mjerenje učinkovitosti i kvalitete.

– Prva faza završava s 2022. godinom i to donošenjem izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Njihovo donošenje znači da smo postigli prvo mjerilo uspješnosti reforme – kazao je ministar Vili Beroš predstavljajući reformu u petak na Kongresu Udruge poslodavaca u zdravstvu (UPUZ).

Donošenje ovih zakona tek je početak. U drugoj fazi donosi se nova Mreža javno-zdravstvene službe i novi Plan i program mjera zdravstvene zaštite. Donosi se nova Odluka o osnovama za ugovaranje zdravstvene zaštite nakon koje se raspisuje novo ugovaranje, a s tim se implementira novi model plaćanja zdravstvenih ustanova.

– Očekujemo potpunu implementaciju do kraja iduće godine. I to nije kraj, nego smo se pomakli s početka. Same promjene u stavu ćemo postupno primjećivati. Svakim novim propisom promjene će biti sve vidljivije. Neki propisi će imati efekt odmah, a neki će svoje pravu snagu i vrijednost pokazati kroz vrijeme, tu prije svega mislim na preventivne sistematske preglede. Tek u zadnjoj fazi reforme očekujemo potpuno osiguranje razvoja i stabilnosti sustava zdravstva te rasta pozitivnih zdravstvenih pokazatelja – objašnjava ministar, a na pitanje zašto zakoni još nisu u javnom savjetovanju jer se to najavljivalo još prije ljeta, odgovara da je važnije temeljito osmisliti ih, a ne dogodine ih opet mijenjati, te da će uskoro biti u javnom savjetovanju a izglasani početkom sljedeće godine.

Beroš je potvrdio da se ide u osnaživanje domova zdravlja i jačanje specijalističko-konzilijarne zaštite u njima kako bi ponovno bili temeljni nositelj zdravstvene zaštite. Tako će, primjerice, u domove zdravlja dolaziti bolnički liječnici umjesto da pacijenti putuju u bolnice.

– Sedamdesetih se u mojoj Jelsi mogao napraviti UZV, danas se na Hvaru ni Visu ljeti ne može izvaditi krv – napomenuo je.

U svakoj županiji bit će jedan dom zdravlja (s podružnicama) koji će biti odgovoran i nadležan za sve pružatelje primarne zdravstvene zaštite na svom području, neovisno jesu li oni zaposlenici doma ili su privatnici u ugovornom odnosu s HZZO-om.

Bolnice će od županija preuzeti država i kategorizirati ih te funkcionalno integrirati, pri čemu županijama ostaju specijalizirane bolnice. Znat će se centri izvrsnosti, a bolnice će se konačno morati akreditirati.

– Zatvaranja bolnica neće biti. Ali idemo pogledati istini u oči. Potpuno jasno da smo zanemarili palijativu, kronične pretrage pa nema razloga da se neke manje bolnice ne okrenu subspecijalistici – kazao je.

Sanacije 2024. idu u zaborav

Beroš otkriva da su s Ministarstvom financija otvorili temu strukture financiranja zdravstva što će rezultirati stabilnim financiranjem bolnica već od 2024.

– Imamo određene promjene, od kojih puno očekujemo. Promjene će biti implementirane nakon usvajanja izmjena i dopuna Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, nakon čega realno očekujemo i prvu godinu poslovanja zdravstvenih ustanova bez potrebe za sanacijom. Svi smo svjesni da izdvajamo malo za zdravstvo po stanovniku, no isto tako smo svjesni da imamo stalno financijske sanacije sustava. Sanacije su postale pravilo, a ne izuzetak. Na sanacijska sredstva bolnice podsvjesno računaju već kod početnih godišnjih planiranja. Što dodatno pokazuje na anomalije našeg bolničkog sustava i poslovanja zdravstvenih ustanova – naglasio je Beroš.

Dodao je kako stopu doprinosa neće podizati. Ponavljajući da je naglasak na vraćanju pacijenta u središte sustava, ističe: – To znači da pacijentu sustav mora biti dostupan, usluga koju prima mora biti kontinuirana i sveobuhvatna uključujući sve razine zdravstvene zaštite. Uvodi se načelo kvalitete, što znači da pacijentu unutar sustava mora biti osigurana kontinuirana, i sveobuhvatna, i kvalitetna zdravstvena zaštita.

