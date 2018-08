U Čretu dva psa ubijena iz vatrenog oružja, policiju obavijestili građani

Niti u lovištu psa se ne smije ubiti

Iako u odgovoru Općine stoji kako je komunalni redar o svemu obavijestio policiju, nejasno je u kojoj je to policijskoj postaji bio. Jer iz Policijske uprave doznajemo da su postupili prema prijavi građana, a stigla je dan iza ubojstva pasa. Tada su lešine već bile zakopane u šumi, i to po nalogu komunalnog redara. Upitno je po kojem je to Zakonu i propisu naložio, gdje je pronašao uporište za zbrinjavanje lešina na nedozvoljen način. No, najvažnije ja kako je utvrdio da su psi ubijeni unutar lovišta. Pa čak i da je bilo tako, a mještani kažu da nije, niti u lovištu nije dopušteno ubiti psa. Jer pas nije lovina na koju lovci smiju pucati. Niti jedan Zakon im ne daje to pravo. I zato bi trebali odgovarati, a komunalni redar to bi trebao znati.