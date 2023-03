Prijete nam nove vrste komaraca: 'Mogle bi donijeti različite bolesti'

Komarci su jedna od najsmrtonosnijih životinja, a zbog klimatskih promjena ima ih sve više. Oni, kako ističe Branimir Hakenberger Kutuzović s Odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku, nisu postali opasniji, ali se povećao rizik od prijenosa zaraznih bolesti. Također, stručnjak je objasnio koje nove vrste komaraca možemo očekivati u budućnosti.

"Klimatske promjene omogućavaju da u našem podneblju mogu obitavati komarci koji prije nisu mogli. Sada im je ovdje ugodno. Prije 15-16 godina mnogi su stručnjaci govorili da tigrasti komarac ne može preživjeti u uvjetima kontinentalne Hrvatske. Danas znamo da ih imamo i u Zagrebu i u Osijeku, a da ne kažem i na otocima jer na nekima čine i dominantnu vrstu, rekao je za Novu TV Hakenberger Kutuzović koji vodi projekt u sklopu kojeg se hrvatski znanstvenici bore protiv komaraca.

"Možemo očekivati sve vrste komaraca koji žive na Bliskom istoku i nama bliskim zemljama, a nemamo ih još. To je, između ostalog, egipatski komarac, korejski komarac i japanski komarac. Ima jako puno vrsta koje bi mogle doći. Oni bi nam mogle donijeti različite bolesti, neke bolesti za koje još mi ne znamo i s kojima se naši liječnici još nisu susretali, kao što su donijeli groznicu Zapadnog Nila. Srećom, ta bolest nije toliko smrtonosna", objasnio je.

Ipak, ističe kako komarci mogu donijeti puno ozbiljnije bolesti pa se može očekivati i ponovna pojava malarije. Zbog novih uvjeta, tvrdi, trebao bi se promijeniti i način zaprašivanja.

"Klimatske promjene su donijele produživanje sezona. Nekad je bila od četvrtog do kraja devetog, a danas je sezona od kraja drugog mjeseca do 11. mjeseca. Dinamika populacije komaraca se promijenila i to zahtijeva nove načine tretiranja", zaključuje.