U Beču o povratku iseljenih Hrvata u domovinu. Državni predstavnici i uspješne domaće tvrtke uvjeravali Hrvate da se isplati vratiti

“Povratak u Hrvatsku: Prilika za zaposlenje u uspješnim hrvatskim tvrtkama”, naziv je gospodarsko-informativnog skupa, održanog u četvrtak navečer u nazočnosti oko 200 sudionika u konferencijskom prostoru “Novuma” u Beču. Organizator skupa bilo je Predstavništvo HGK u Austriji u suradnji s Veleposlanstvom RH u Beču, i potporu Ministarstva demografije i useljeništva Republike Hrvatske.

Središnji cilj okupljanja bio je pružanje informacija Hrvatima koji trenutno žive i rade u Austriji o mogućnostima povratka u domovinu, s naglaskom na prilike za zapošljavanje za radno sposobno stanovništvo, u uspješnim hrvatskim tvrtkama. I upoznavanje s aktualnim mjerama hrvatske Vlade, subvencijama i poticajima te dugoročnim planovima RH, vezano uz povratak iseljenika i demografsku obnovu Hrvatske.

Sudionike skupa uvodno su pozdravili direktorica Predstavništva Hrvatske gospodarske komore (HGK) u Austriji Daniela Reinisch, potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, nadležan za industriju i održivi razvoj Tomislav Radoš i hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić. Skupu je bio nazočan i zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Dario Magdić sa suradnicom Ivom Budimir.

Kroz program je vrlo profesionalno vodila glavna tajnica HGK Marina Rožić.

“Predstavništvo HGK u Republici Austriji radeći na terenu prepoznalo je problem hrvatskih gospodarstvenika, naših članica, a to je nedostatak radne snage u Hrvatskoj. Stoga smo se odlučili na organizaciju ovog velikog, krovnog događanja, u suradnji s našim gospodarstvenicima kako bismo ugasili jedan od gorućih problema hrvatskog gospodarstva, na način da potaknemo hrvatske iseljenike u Austriji na povratak u Hrvatsku i predstavimo uspješne tvrtke koje nude slobodna radna mjesta te u suradnji sa nadležnim ministarstvima predstavimo mjere i poticaje za povratnike”, rekla je Daniela Reinisch, direktorica Predstavništva HGK u Republici Austriji, stoji u priopćenju HGK, uz izjavu sljedećeg govornika.

„Drago nam je da smo imali priliku organizirati prvi susret ovog tipa i svojevrsni matchmaking između naših tvrtki i Hrvata koji rade u Austriji. Interes sudionika pokazuje da smo odabrali dobar trenutak i da je povratak u domovinu opcija o kojoj razmišljaju mnogi hrvatski iseljenici. Hrvatska ubrzano hvata korak s razvijenim članicama Europske unije, bilježimo nikad veću zaposlenost uz rast plaća koji je veći od stope inflacije, a skoro dostizanje standarda od 80% razvijenosti EU moglo bi dio iseljenika potaknuti na povratak u domovinu. Stoga smo organizirali susret koji ima za cilj predstaviti trenutnu gospodarsku situaciju u domovini i na svojevrsnom sajmu poslova, predstaviti uspješne tvrtke i poslodavce,“ istaknuo je potpredsjednik HGK za industriju i održivi razvoj Tomislav Radoš.

“Nije dobro da se Hrvatska prazni. Tim je značajniji ovaj jedinstveni projekt hrvatske Vlade da u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i potporu Ministarstva demografije i useljeništva Republike Hrvatske, Zavodom za zapošljavanje i Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan RH zajedničkom sinergijom pokuša vratiti svoje ljude iz iseljeništva”, istakao je veleposlanik Glunčić dodavši:

“Iseljeni Hrvati su naše blago. Prema novim podacima u Austriji živi 106.000 Hrvata iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. A kako ni u Njemačkoj niti u Austriji više nije kao prije, osjeća se trend kretanja prema Hrvatskoj. Naravno da to ne odgovara Austriji koja sama ima problem s manjkom radne snage. Alii u Hrvatskoj su stvoreni uvjeti da i Austrijanci mogu doći k nama raditi, moguća je i razmjena radnika i slično.”

Ono što je bilo premijerno na bečkom skupu, na kojem su bili i predstavnici gradišćanskih Hrvata je da Hrvatska prvi put službeno poziva svoje iseljene Hrvate u Austriji da se vrate u domovinu. Uz napomenu, kako se je mnogo toga posljednjih godina u našoj zemlji promijenilo nabolje.

“Što se je promijenilo i zašto se isplati vratiti, austrijskim su Hrvatima referirali stručnjaci raznih profila, iz hrvatskih državnih institucija: Ivana Perkušić, v.d. ravnateljice Uprave za provedbu javnih politika za useljeništvo u Ministarstvu demografije i useljeništva RH, Ivana Mehle, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Goran Šaravanja, glavni ekonomist Hrvatske gospodarske komore i Anđelko Kaščel, osnivač i savjetnik uprave tvrtke Laser Inženjering d.o.o.

“Ministarstvo demografije i useljeništva, u suradnji s drugim nadležnim tijelima, provodi aktivnosti koje se odnose na stvaranje uvjeta za povratak i useljavanje hrvatskog iseljeništva u Republiku Hrvatsku te njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život. Hrvatsko iseljeništvo svojim znanjem, sposobnostima i iskustvom snažno doprinosi zemljama u kojima žive, a naše je nastojanje ostvariti i graditi poticajno društveno okruženje za vitalnu Hrvatsku - kvalitetne poslovne, znanstvene, obrazovne i socijalne prilike i stvaranje preduvjeta za privlačenje naših iseljenika i njihovih potomaka koji žele život i karijeru ostvariti u Hrvatskoj", izjavila je, prema priopćenju HGK, Ivana Perkušić, v.d. ravnateljice Uprave za provedbu javnih politika za useljeništvo Ministarstva demografije i useljeništva.

Foto: Snježana Herek

Ivana Mehle, zamjenica ravnatelja HZZ-a je istaknula:

“Hrvatski zavod za zapošljavanje već dvije godine nudi mjeru - Biram Hrvatsku. Ona ide u dva smjera: osobama u Hrvatskoj koje kreću u poduzetništvo u slabije razvijenim područjima, kao i povratnicima koji otvaraju obrt ili osnivaju tvrtku u Hrvatskoj. Dakle, povratnicima se nudi poticaj od 7.000 eura, te za samozapošljavanje do 15.000 eura, odnosno ukupno do 22.000 eura. Do sada je mjeru iskoristilo već 614 osoba koje su se vratile u Hrvatsku i otvorile svoj obrt ili tvrtku, većina njih iz Njemačke. Vjerujem da će se interes nastaviti.”

Glavni ekonomist HGK Goran Šaravanja je u svom izlaganju informirao sudionike o makroekonomskim pokazateljima i poslovnim prilikama u Hrvatskoj, te perspektivnim sektorima i uvjetima rada.

Predsjednik uprave Laser Inženjeringa Leonardo Kaščel, inače povratnik iz Austrije u Hrvatsku ispričao je svoje pozitivno povratničko iskustvo i pozvao austrijske Hrvate da se vrate u domovinu. On je kako navodi HGK rekao:

“Kao vodeći servisni centar za rezanje metala, primjenjujemo najnapredniju tehnologiju koja je dostupna na globalnom tržištu. Naš osnivač, koji se je sam vratio u Republiku Hrvatsku, prepoznao je tržišne prilike koje su dovele do uspjeha naše tvrtke. Posvećeni smo edukaciji naših zaposlenika te im pružamo optimalne uvjete za rad na suvremenim strojevima, čime ispunjavamo viziju našeg obiteljskog poduzetništva. Suočeni s izazovima nedostatka kvalificirane radne snage, obratili smo se Predstavništvu HGK u Republici Austriji kako bismo zajedno inicirali povezivanje s našim iseljenicima. naša je misija omogućiti zapošljavanje iseljenika u uspješnim tvrtkama, rješavajući time ključni problem našeg gospodarstva …..”

Kaščel je za Večernji list rekao kako je “uvjeren, s obzirom na interes za bečki skup, da će hrvatski iseljenici u Austriji, poput njega i njegove obitelji, prepoznati priliku za poboljšanje života i vratiti se u Hrvatsku”.

Na skupu je predstavljeno desetak uspješnih tvrtki iz Hrvatske koje su predstavile svoje poslovanje austrijskim Hrvatima i informirali ih o otvorenim i dobro plaćenim radnim mjestima. Uz Laser inženjering d.o.o. predstavile su se i tvrtke Kamgrad, Brodogradilište Viktor Lenac, Auto Hrvatske i AB gradnja. Svoje poslovanje i ponude iseljenim Hrvatima na prikladno postavljenim štandovima predstavile su i tvrtke Aminess, VL Steel, Degal tehnika d.o.o., Jadran hoteli itd.

Foto: Snježana Herek

Izvršni direktor karlovačke tvrtke AB gradnja Mario Janžetić rekao je za Večernji list kako je “ova inicijativa HGK povratka naših ljudi u Hrvatsku došla u pravom trenutku”. “Nama radnici iz trećih zemalja nisu zanimljivi, trebamo naše ljude, privržene domovini i svojim ljudima. Prije su bili prisiljeni krenuti trbuhom za kruhom u inozemstvo, sada taj kruh mogu zaraditi, pod gotovo istim uvjetima, i u domovini”, istakao je Janžetić.

“Ovo je danas bio vrlo uspješan informativni skup, koji promovira povratak u Hrvatsku s konkretnim ponudama za zapošljavanje. Po pitanjima iz publike, vidjelo se je da je pobuđen interes Hrvata u Austriji za povratak u domovinu. Hrvatska Vlada u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom napravila je novim mjerama i poticajima veliki iskorak u smjeru dugo željenog povratka naših iseljenika u Hrvatsku”, rekao je za Večernji list zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Dario Magdić, čestitajući HGK i njenom predstavništvu u Beču na organizaciji skupa. Prema svemu na skupu iznesenom i izrečenom, svi putevi vode prema Hrvatskoj!