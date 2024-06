Hrvati u Austriji svečano obilježili Dan državnosti RH, Dan oružanih snaga RH i 15. godišnjicu ulaska u NATO

U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske, Dana Oružanih snaga RH i 15. godišnjice ulaska Hrvatske u NATO savez, hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić, predstavnik Stalne misije RH pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS), Ujedinjenim narodima(UN)i drugim međunarodnim organizacijama u Beču, veleposlanik Mario Horvatić i vojni izaslanik RH u Austriji Mario Pavlak upriličili su u srijedu navečer u Glorietti, povijesnom zdanju bečkog carskog dvorca Schönbrunn, svečani prijem.

Prijem je počeo austrijskom, europskom i potom hrvatsko himnom. Austrijsku i europsku otpjevao je naš poznati tenor u Beču Luka Gudelj, a hrvatsku, članovi Klape HRM “Sv. Juraj " iz Splita. Klapa “Sv. Juraj” svojim je visokoprofesionalnim pjevanjem za pamćenje i bravuroznim izvedbama pjesama s očaravajućim zvucima Mediterana, glazbeno uveličala prijem i slavlje Dana državnosti RH, na kojem je nazočilo oko 400 gostiju i uzvanika.

Među njima bio je i veliki broj diplomata i stranih vojnih izaslanika, akreditiranih u Austriji. Ali i političara, gospodarstvenika i kulturnih djelatnika iz hrvatskog i austrijskog javnog života, te predstavnika Hrvatske katoličke misije u Beču i ostalim austrijskim gradovima, kao i brojnih predstavnika hrvatskih i gradišćansko-hrvatskih udruga u Austriji. Goste je uvodno pozdravio veleposlanik Daniel Glunčić istaknuvši kako je ovogodišnji svečani prijem organiziralo Veleposlanstvo RH u Austriji u suradnji s Zadarskom županijom, na čijem je čelu župan Božidar Longin, koji je u Beč došao sa svojim stručnim timom.

Zahvalivši se na odazivu brojnim uzvanicima i diplomatima, među kojima je bio i nešto kasnije pristigli ukrajinski veleposlanik u Austriji Vasil Čiminez, Glunčić je istakao značaj Dana državnosti kada su u Hrvatsko saboru 30. svibnja 1990. godine hrvatski građani donijeli odluku o osamostaljenju i neovisnosti Hrvatske na prvim slobodnim demokratskim izborima.

POVEZANI ČLANCI:

- To je dan kada slavimo našu slobodu i suverenitet - pojasnio je hrvatski veleposlanik, pobrojavši potom sva dosadašnja postignuća Republike Hrvatske.

- U 34 godine, Hrvatska je uspjela postati članica NATO saveza, Europske unije, Schengenskog prostora i eurozone - rekao je Glunčić, dodavši kako to “nije bio lagan put, ali ipak je uspjela”. I da dalje nastavlja s ispunjenjem svojih zacrtanih ciljeva i gradnjom zajedničke europske budućnosti.

Hrvatski veleposlanik je zahvalio Austriji i svima onima koji su pomagali povratak Hrvatske u europsku obitelj, kojoj je, kako je naglasio naša zemlja “oduvijek pripadala”. Zahvalio je i iseljenim Hrvatima i hrvatskim udrugama u Austriji ma čuvanju hrvatskog jezika i identiteta, posebno istaknuvši važnu ulogu gradišćanskih Hrvata.

- Velika nam je čast i zadovoljstvo danas biti dio ove velike svečanosti. Ponuditi dio Mediterana i Hrvatske i pokazati da smo dio velike europske obitelji, gdje smo oduvijek pripadali kulturološki, povijesno, tradicijski.. - rekao je župan Zadarske županije Longin u svom obraćanju nazočnima.

- Želim se zahvaliti svima koji su omogućili da danas ovdje u Schönbrunna u Beču predstavimo Zadarsku županiju, jednu od tri najuspješnijih Županija u Hrvatskoj. Ponosni smo da smo sve ovo uspjeli postići u ovih 30-ak godina po izlasku iz rata, Jer naša je Županija bila u ratu preko 80 posto okupirana i uništena - istakao je Longin, koji je u nastavku sjajno predstavio Bečanima Zadarsku županiju kao gastro-eno destinaciju. Na čemu se, kako je napomenuo, radi već “proteklih osam godina”.

- Mi smo Hrvatska u malom. Sve imamo ! Predivno, čisto more, prekrasnu blagu klimu, razvedenu obalu sa 150 otoka i otočića, koliko nemaju pola europskih zemalja, sve zajedno. Imamo plodne Ravne Kotare, kontinentalan dio Like bogat vodom, imamo mitski Velebit i planine koje uranjaju u more. I čak pet Nacionalnih parkova i dva Parka prirode. Dođite i uživajte kod nas u Zadarskoj županiji - rekao je ponosno Longin, pokazavši se zajedno sa svojim cijeli, timom kao sjajan promotor Županije na čijem je čelu.

I to zajedno, i uz veliku pomoć učenika Hotelijersko-ugostiteljske škole u Zadru, trojice proslavljenih županijskih kuhara, slastičarke koja je s učeničkim timom ispekla oko 1.500 vrsta kolača, uz županijske svjetski poznate pršutare, vinare i uljare koji su eminentnom bečkom skupu pripremili prave, za prste polizati, dalmatinske delicije.

POVEZANI ČLANCI:

A kako bi Bečani saznali odakle dolaze sve te nabrojane ljepote i gastro-eno poslastice, pobrinula se je Turistička zajednica Zadarske županije izuzetno privlačnim i raznolikim propagandnim materijalom, koji je svatko od uzvanika i gostiju mogao uzeti. I time je otvorila sve puteve koji vode prema Zadru.

Nakon uvodnih govorancija uslijedio je impozantni glazbeni nastup Klape HRM “Sv. Juraj”. Razdragana bečka publika ne samo da ju je nagradila burnim pljeskom i povicima “bravo” za mediteranske impresije i dašak hrvatskog mora, koji su im Splićani, ali i Zadrani, donijeli u Beč, nego su s njom i cijelo vrijeme zajedno pjevali njene hitove.. A neki i plesali.

U svakom slučaju, nezaboravna večer. S time se je složio i predsjednik KUD “Tkanica”, Hrvat, Žarko Banović iz Linza, inače poznatog po sjajnim organizacijama Slavonskih večeri, a koji je za Večernji list rekao:

''Prvo sam put ovdje u Schönbrunnu na proslavi. Ovo je nezaboravno. Došlo je dosta Hrvata iz Linza, jer smo htjeli da svi zajedno u Beču proslavimo naš Dan državnosti. A i inače imamo jako dobre odnose s hrvatskim Veleposlanstvom i veleposlanikom Glunčićem. Ali i s drugim hrvatskim Udrugama u Austriji, u Beču, Linzu, Salzburgu...''

I Zadrani su nam rekli, da će pamtiti bečku svečanost. I da su sretni zbog pohvala koje su dobili za suorganizaciju prijema. Među zahvalnima i zadovoljnima bile su i djelatnice Veleposlanstva RH u Beču, prva tajnica Andrea Šelendić i referentica za obrazovanje i kulturu Katarina Dorkin Križ koje su se dobrano naradile kako bi ova svečanost uspjela, a za to ih je javno pohvalio i veleposlanik Daniel Glunčić, koji je sa cijelim svojim timom nazočio svečanosti.

A u timu su, uz već spomenute bili i opunomoćeni ministri Silvio Kus i Sanja Javor, te prvi tajnici u Veleposlanstvu RH u Austriji Igor Kolar i Mate Bačić. Ono što također treba spomenuti je da je svaki uzvanik pri odlasku sa svečanosti dobio vrećicu s “Podravkinim” proizvodima. Dakle, i dašak kontinentalne Hrvatske.