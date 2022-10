U Africi se vodi jedan od najsmrtonosnijih ratova na svijetu: 'Prizori mrtvih tijela bude me noću'

Etiopija je postala mjesto "afričkog svjetskog rata" s desecima tisuća mrtvih u posljednjih nekoliko mjeseci o čemu se malo piše u medijima. Konstantno se vode borbe tigrajskih pobunjenika te koalicije vojski i milicija. Prema analitičarima to je najsmrtonosniji rat na svijetu.

Vojnici s obje strane rekli su za The Telegraph da je nasilje strašno. “Vidio sam razbacana tijela svojih prijatelja. Gotovo svi su umrli. Mnogo ranjenih. Navikao sam se na glad. Prizori mrtvih tijela bude me noću”, rekao je jedan etnički tigrajski borac koji je nedavno platio 500 funti krijumčaru da pobjegne iz rata.

Etiopske federalne snage, eritrejski vojnici i savezničke etničke milicije bore se protiv tigrajskih pobunjenika u pješačkom ratu na četiri fronte preko planinskog terena regije Tigray. Ali jedva da je bilo ikakvih izvještaja o sukobu nakon što je etiopska vlada prekinula telefonske i internetske linije u regiji i gotovo potpuno zaustavila pristup medijima kako bi sakrila razmjere borbi. Većina komunikacije s vanjskim svijetom sada se mora obavljati putem satelitskih telefona.

"Ovo je novi veliki rat u Africi", rekao je Cameron Hudson, analitičar i bivši voditelj afričkih pitanja u američkom Vijeću za nacionalnu sigurnost. "Nakon događaja u Kongu prije 25 godina, gdje je čak šest afričkih zemalja angažiralo trupe u borbi u kojoj je na kraju poginulo više od pet milijuna ljudi, Etiopija ubrzano postaje mjesto sljedećeg afričkog svjetskog rata", kazao je.

Jedan etiopijski vojnik koji se ondje borio prošli mjesec na zapadnoj fronti opisao je to kao "krvavu kupku". "Odbili smo jedan od njihovih napada. Bila su to tri sata ubijanja. Kasnije, nakon topničkog udara, udovi i mozgovi su bili razasuti posvuda. Ne slavite to. Rat je takav", kazao je.

Najnovija masovna ofenziva dio je užasnog građanskog rata koji je izbio na sjevernom dijelu druge najmnogoljudnije afričke nacije krajem 2020. kada je premijer Abiy Ahmed, napao disidentsku lokalnu vladu u regiji Tigray. Federalne snage, etničke milicije i eritrejski vojnici udružili su snage kako bi slomili dobro naoružane snage Tigraja. U početku se činilo da su pobunjenici izbrisani. No sredinom 2021. godine gerilski borci stigli su iz planina i zauzeli velik dio regije u protuofenzivi. Eritrejske su se snage prošle godine povukle, a tigrajski su pobunjenici krenuli prema glavnom gradu države Adisu Abebi.

Koalicijske su snage pobunjenike uspjele potisnuti zahvaljujući dronovima Bayraktar koje su na ratište stigli iz Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Primirje koje je trajalo više mjeseci zaraćenim je stranama te milijunima civila omogućilo da malo predahnu. Ali sada rat opet bukti. Eritreja, totalitarna država od oko 6 milijuna ljudi, koja je nekada bila dio Etiopije, pokrenula je opću mobilizaciju pozivajući muškarce u 50-ima u borbu.

Analitičari kažu da je sam broj boraca iz cijele regije i gubitaka nevjerojatan. "Ovo je bio rat kojim je dominiralo pješaštvo, posebno na strani opkoljenog Tigraya, koji je u posljednjih osamnaest mjeseci izgradio snage za koje se kaže da se broje u stotinama tisuća", rekao je William Davison, viši analitičar za Etiopiju u Međunarodna krizna skupina.

Stručnjaci kažu da je veliki sukob sada uvukao mnoge aktere iz cijele regije u eksplozivnu situaciju koja bi mogla zapaliti rog Afrike.