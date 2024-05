Zelenski: Putina spustiti na zemlju da ukrajinsko nebo postane sigurno

Rusi su jučer imali posebnu prvomajsku paradu u Moskvi. Ispred Muzeja pobjede postavili su 32 komada zarobljenog NATO naoružanja u Ukrajini. Jedan je od "eksponata" bio i njemački tenk Leopard 2, a uz njega i nedavno zarobljeni američki Abrams, pa oklopnjak Bradley, M113, MaxxPro, zatim turski Kirpi, britanski Mastiff, švedski CV90 i još niz drugih vozila i oklopa koja su ruski vojnici zarobili i otpremili u Moskvu kao ratni plijen.

Rusi u ofenzivi

Leopard je stigao s uzdignutom cijevi, što bi bilo znak pozdrava, pa su je Rusi, ne znajući je spustiti mehanizmom ili se on zaglavio, jednostavno svinuli prema dolje. Međutim, ni Rusi nisu bez gubitaka, o čemu svjedoče riječi ministra obrane Sergeja Šojgua na jučerašnjem sastanku o vojnim operacijama u Ukrajini. On je istaknuo nužnost ubrzavanja popravaka i opskrbe opremom i naoružanjem postrojbi na terenu, iz čega se da iščitati da su gubici toliki da ostavljaju praznine u opremljenosti, što usporava napredovanje ruske vojske. Predstavio je i neka rješenja za protudronsko ratovanje, na što se Ukrajina snažno oslanja u nedostatku topničkog streljiva te nedostatka zračne nadmoći. Nešto slično od saveznika je zatražio i Volodimir Zelenski, koji bi želio vidjeti ubrzavanje pošiljki opreme i naoružanja svojim vojnicima na liniji, koji su pod sve većim pritiskom ruskih snaga. Učinio je to nakon što je od zapovjednika ukrajinske vojske Oleksandra Sirskog dobio vijesti o povlačenju njihovih snaga iz nekoliko naselja na istoku, gdje se već mjesecima vode najteže borbe.

– Potrebno nam je značajno ubrzanje dostave opreme i oružja kako bismo konkretnije poboljšali sposobnosti svojih vojnika. Jako računamo da promptne dostave iz Sjedinjenih Država. Te se isporuke moraju osjetiti u ometanju logistike okupatora, u tome da se kod njih izazove bojazan da možemo dosegnuti bilo koju njihovu bazu na okupiranom teritoriju te da se uvjere u našu snagu – rekao je Zelenski. General Sirski tvrdi da je sljedeći veliki cilj ruskih snaga zauzimanje Časiv Jara, gradića smještenog ispred Bahmuta, a sjeveroistočno od Donecka i nedavno zauzete Avdijivke. Kaže da je cilj agresora to ostvariti do Dana pobjede 9. svibnja. Takve izjave Sirskog očito su u funkciji ubrzavanja dostave naoružanja. No sasvim je točno da je vijest o stizanju dalekometnih projektila ATACMS ponukala Ruse na ofenzivu kako bi liniju pomaknuli što zapadnije da bi se i učinkovitost tih projektila smanjila. I Sirski je priznao da su se ukrajinske snage morale povući iz mjesta Berdičiv, ali i Semjonovka te Novomihailivka. Bidenova je administracija krivnju za ove zadnje poraze ukrajinske vojske svalila na republikance u Kongresu i Senatu koji su blokirali odobravanje paketa pomoći. Posebno je za Ukrajince problematično probijanje linije i proboj Rusa od najmanje pet kilometara do mjesta Očeretino, odakle sada šire kontrolu prostora formirajući klin kao pretpostavku za dalje napredovanje. Rusi obilato koriste zračnu nadmoć. Tako je Zelenski prošlog tjedna rekao saveznicima da Ukrajina treba još najmanje sedam sustava Patriot da bi mogla omesti Ruse u obilnom korištenju zračnih snaga.

– Predsjednik Putin mora biti spušten na zemlju, a naše nebo mora ponovno postati sigurno. I to u potpunosti ovisi o vašem izboru, izboru jesmo li doista saveznici – kazao je saveznicima Zelenski.

Apel za Patriote

Američki ministar obrane Lloyd Austin to namjerava riješiti apelirajući na zemlje koje imaju Patriote.

– Neke zemlje imaju Patriote i sada utječemo na njih. Razgovarao sam s liderima nekoliko zemalja u protekla dva tjedna, ohrabrujući ih da oslobode još kapaciteta ili ustupe sredstva Ukrajini – kazao je misleći na Španjolsku, Grčku, Njemačku, Nizozemsku, Poljsku i Švedsku. Njemačka je dijelom to poslušala šaljući u Ukrajinu novi paket pomoći koji uključuje više od deset komada borbenih oklopnih vozila Marder sa streljivom i rezervnim dijelovima, radar za nadzor zračnog prostora, ali i još jedan protuzračni sustav Skynex. Do sada je Njemačka Ukrajini isporučila opremu vrijednu 28 milijardi eura.