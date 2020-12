U 2020. smo shvatili što je važno, a planinarima ni virusi ne mogu ništa

Unatoč pandemiji koronavirusa jedan hrvatski projekt upravo u ovo vrijeme doživljava globalni uspjeh. Hrvatski brend Highlander prerastao je u najveću svjetsku planinarsku seriju evenata te postaje i pravi svjetski fenomen, a aktivnosti za 2021. najavljene su ovog tjedna na jednoj od najatraktivnijih svjetskih lokacija – u podnožnju piramida u Gizi.

A riječ je o projektu kojeg su 2017. pokrenula trojica prijatelja iz Osijeka - Igor Mlinarević, Jurica Barać i Andrej Mlinarević.

Počelo je na Velebitu

– Eventima se dugo bavimo i organizirali smo doslovno sve, od svjetskih prvenstava do jednosatnih predavanja. Posao je težak u smislu stresa i zato je Igor Mlinarević odlučio napraviti “light” varijantu eventa, ali u planinarenju, jer je i sam planinar. Tako se 2017. rodio Highlander. Sve je počelo na Velebitu, a od samog početka znali smo koji je potencijal, no treba priznati da smo puno brže došli do svjetske razine nego što smo planirali. Ali planovi su i dalje veliki, uspon ide sve dok na svakoj poznatijoj planini svijeta ne bude barem jedna Highlander avantura – tvrdi izvršni voditelj Highlandera Jurica Barać. U Hrvatskoj se, dakle, Highlander održava na Velebitu, a 2020. održan je četvrti put. No Highlander je dobio svoje inačice u Srbiji (Stara Planina), BiH (Blidinje), Crnoj Gori (Durmitor), Austriji (Murau) i Grčkoj (Olimp), a upravo na press-konferenciji održanoj ove srijede u Egiptu najavljeno je da se 2021. nove države pridružuju ovom popisu. To su Maroko (Toubkal), Portugal (Melgaço), Sjeverna Makedonija (Ohrid), Španjolska (Duero-Douro), Saudijska Arabija (Abha), Ujedinjeni Arapski Emirati (Ras Al Khaimah), Slovenija (Julijanske Alpe), Rusija (Kavkaz) i Egipat (Qusoor El Arab).

Foto: Privatna arhiva

– Iako će ovu godinu mnogi sagledavati u negativnom kontekstu, može se 2020. promatrati i s drukčijeg stajališta. U njoj smo se, na neki način, vratili izvornim vrijednostima, shvatili važnost nematerijalnih stvari koje smo uzimali zdravo za gotovo; poput svježeg zraka, topline sunca, mirisa stabala i zemlje pod nogama. Ova godina naučila nas je cijeniti majku prirodu, a sve je veći broj onih koji su svoj novi hobi pronašli – na planini. Planinarenje je aktivnost koja se uspješno može izvoditi i u uvjetima epidemije, jer se u potpunosti odvija na otvorenom, u prirodi, s razmakom – pokušava nam Barać pojasniti sve veću popularnost planinarenja. Highlander nije utrka, ne uključuje natjecatelje, nego sudionike koji, nakon što prođu stazu, dobiju status Highlandera i planinarski bedž.

– Naš je glavni moto ‘Avantura života’. Sudionici su na stazi samoodrživi: sve što trebaju za petodnevni boravak u prirodi nose na svojim leđima (šator, vreća za spavanje, kuhalo, prva pomoć), a mi osiguravamo hranu, logistiku i podršku. Također, pažljivo biramo atraktivne lokacije. Želimo promovirati aktivan i zdrav način života kroz planinarenje, kao i očuvanje prirode i brigu za okoliš – ističe Barać. Sudionici biraju dužine staza: 100 km pređe se u 5 dana, 55 km u 3 dana i 30 km u 30 sati.

Od leda do pješčane pustinje

“Highlanderi su vrlo zanimljiva skupina, većinom je riječ o populaciji starijoj od 30 godina koja ima posložena pitanja posla, obitelji, životnog razvoja.., a to se vidi u njihovu odnosu prema prirodi i prema drugim sudionicima. Highlanderi imaju puno samopouzdanja, ali svejedno žele testirati svoje limite – objašnjava Barać profil sudionika, dodajući da među njima do sada ima oko 700 Hrvata. Organizatori nisu slučajno odabrali Egipat za najavu sezone 2021.

Naime, upravo su egipatski beduini, nomadski narod, bili jedni od prvih hikera na svijetu, osvajači brojnih planina na Arapskom poluotoku, Bliskom istoku i u sjevernoj Africi.

Organizator Highlandera u Egiptu Hakam Rabie istaknuo je da su odmah prepoznali potencijal ovog planinarskog pokreta.

– Sada sudionici mogu doživjeti zaleđene vrhove europskih planina, ali i uživati u pješačenju kroz pustinju i uz slikovite vapnenačke stijene – kaže Rabie u podnožju egipatskih piramida gdje su svoja iskustva opisali i Highlander ambasadori Nil Hoppenot i Marie Couderc.

Godina 2021. već je isplanirana, no slavonski planinari tu ne staju. Žele prodati franšizu na barem još 10 tržišta s fokusom na velika tržišta kao što su Amerika, Kina, Njemačka, Britanija i Brazil, a tu su i novosti. Počinju s prodajom Highlander kolekcije planinarske odjeće i razgovaraju s investitorima o daljnjem razvoju projekta.

– Kroz pet godina želimo imati milijun sudionika na našim događajima i Highlander avanturu na svakoj ozbiljnijoj planini na svijetu – tvrdi Barać.