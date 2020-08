Tvrdi da je krao kako bi prehranio djecu i platio stanarinu i režije

Je, istina je da sam to počinio. Sve sam to počinio osim ovog djela 25. veljače. Kajem s , no bio sam u teškoj financijskoj situaciji. Nisam imao novca da platim stanarinu i režije te da prehranim svoje troje djece. Te parfeme koje sam ukrao preprodao sam na placu za 1000 kuna - kazao je R. D. (34) protiv kojeg je nedavno Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo optužnicu kojom ga tereti za krađu.

Točnije više njih, koje je prema optužnici počinio od 16. do 25. veljače u trgovinama DM-a na Rudeškoj cesti 169 a i u Ulici Vile Velebita 6 u Zagrebu. Iz trgovina je ukrao više parfema ukupno vrijednih oko 5228 kuna. DM na Rudeškoj cesti okrao je dva puta, a onu u Ulici Vile Velebita, koju niječe, jednom. Tužiteljstvo u optužnici traži i da ga se proglasi krivom te kazni zatvorskom kaznom od godinu dana. Iako R.D. niječe da je počinio i krađu u DM-u, u Ulici Vile Velebita, tužiteljstvo mu ne vjeruje, pogotovo zato što, kao i za ostale krađe, postoji snimka videonadzora.

A na toj snimci, navodi se u optužnici, vidi se R.D. koji u 19.05 ulazi u trgovinu, prilazi polici na koji su parfemi. Nakon toga uzima jedan od parfema s police te s njega skida elektroničku zaštitu, da bi se potom udaljio od te police. Nakon minute se ponovo vraća prema polici, s nje uzima dva parfema te se brzo udaljava od police. Tužiteljstvo je snimku video nadzora uspoređivalo s fizičkim opisom R.D. te njegovom fotografijama iz evidencijskog sustava MUP-a te navodi da se bez sumnje radi o istoj osobi.