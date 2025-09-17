Turudić zastupnicima oporbe: 'Ne želim biti političar'

Točno dva sata trajalo je danas u Saboru ispitivanje glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića vezano uz njegovo izvješće o radu DORH-a tijekom prošle godine. Oporba ga je pritom pitanjima i kritikama žestoko rešetala i prozivala, a vladajući branili i hvalili. Sve je započelo riječima Dalije Orešković (DOSIP) da je proteklih deset godina HDZ-ove vlasti dovelo do posvemašnje političke i društvene erozije u Hrvatskoj, čega je dokaz i postavljanje Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika.

- Proteklih deset godina HDZ-ove vlasti dovelo je do erozije političkih i pravosudnih institucija. Hrvatska je zarobljena od jedne političke partije koja upravlja svim procesima, pa tako i radom glavnog državnog odvjetnika. A jedan Turudić nije pokušao uspostaviti ni minimum povjerenja u svoj rad izvan okvira vladajuće većine. Našim građanima ne treba glavni državni odvjetnik kojeg neka partija voli ili ne voli - kazala je Orešković, nakon čega je Marijana Pavličeka (HS) zanimalo što se događa sa slučajem političke korupcije u Vukovaru uoči lokalnih izbora gdje su, kako je rekao, njegovi protukandidati iz vrha Domovinskog pokreta (DP) za 20-30 eura kupovali glasove. To je izazvalo zastupnike DP-a da optuže Pavličeka za "prosipanje patetike" i znatno skuplju kupovinu glasova, uz tvrdnje da bi se DORH trebao baviti upravo Pavličekom.

Pošto je Nikola Grmoja (Most) kazao da je glavni državni odvjetnik u službi političkih elita, a on se u svojim izjavama i radu ne bi smio svrstavati ni na jednu stranu, određena je kratka stanka, nakon koje je čelnik DORH-a pred zastupnicima iznio svoje izvješće. - Postavši glavi državni odvjetnik odredio sam prioritete. Prvi prioritet je ubrzanje kaznenih i građanskih postupaka i njihove efikasnosti, a da bi se taj cilj postigao najprije treba kadrovski obnoviti DORH jer je 40% ljudi starije od 60 godina. Prijeti nam opasnost od daljnje devastacije kadrova. No stanje u DORH-u je sve bolje i bolje jer je stopa ažurnosti povećana, svaki zamjenik i državni odvjetnik rade više nego prije, zaustavljen je trend porasta broja neriješenih predmeta i realno je očekivati da će taj trend ići prema smanjenju kada budemo bolje ekipirani. Možemo se pohvaliti i time što je oduzeto više imovinsko-pravne koristi nego prije. Točnije, oduzeto je oko 30 milijuna eura. No stvarnog oduzimanja često nema jer ako okrivljenik nakon presude nema ništa od imovine, mi nemamo što oduzeti - kazao je Turudić dodajući da se njega u Sabor ne mora privoditi da bi podnio izvješće jer je to njegova obaveza.

- I štoviše, veselim se to činiti i doći ovdje - ustvrdio je Turudić. A onda je nastavio uz ocjenu da su javni istupi pojedinih zastupnika ometali istrage. - Ako zastupnik izađe i kaže da se očekuje uhićenje neke osobe, to ne doprinosi probicima kaznenog postupka - pojasnio je te se požalio na to što prijašnja dva dana na saborskim odborima nitko od zastupnika nije spomenuo činjenicu da je lani u zajedničkoj akciji s američkom Agencijom za droge i agencijama zapadnoeuropskih zemalja u samo jednom slučaju oduzeto sedam tona kokaina.

- Mi smo u Hrvatskoj oduzeli 800 kilograma, a nitko to nije apostrofirao kao važan podatak. Nekima je važnije tko je što kome rekao i tko je pjevao i uzvikivao kakav pozdrav - kazao je Turudić u 15-minutnom obraćanju, uz završne riječi da je zadovoljan i ponosan radom DORH-a. Uslijedilo je dvosatno ispitivanje jer se za replike prijavilo 57 zastupnika.

Na pitanje Stipe Mlinarića (DP) je li zbog mogućih saznanja o smrti dr. Ivana Šretera ispitan Milorad Pupovac, Turudić je uzvratio da nije, ali se to može predložiti. - Javna je tajna da hrvatski građani više vjeruju Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO) nego DORH-u. Građani misle da DORH štiti politički vrh, a ne njihov novac u proračunu, što čini EPPO. A vi ste EPPO-u uzeli slučaj "Beroš" i sad taj isti Beroš opet radi u bolnici čije je pacijente pljačkao - ustvrdila je Sabina Glasovac (SDP). Turudić joj je uzvratio da on ima drugačije podatke prema kojima građani više vjeruju DORH-u nego EPPO-u te da EPPO-u ništa nije oduzeto.

Daliji Orešković nije mogao odgovoriti zašto se u slučaju "Agrokor" s 15 optužnica i osumnjičenih spalo na samo devet osumnjičenih. - Jeste li vi ili ministar Oleg Butković obuhvaćeni istragom u slučaju Brodosplit ili je njome obuhvaćeno samo vodstvo Splita? - zanimalo je Marijanu Puljak (Centar). Turudić joj je odgovorio: "Izvidi su tajni. Tražite da vam kažem jesam li obuhvaćen nekim izvidima. Sačuvaj Bože!"

Pitanje Nikole Grmoje jesu li oni koji su u DORH-u skrivali i odugovlačili slučaj "Žalac" ispitani i sankcionirani, nije htio komentirati. - Ponašate se kao Plenković. Ista je to bahatost. Je li vam Plenković mentor? - pitala je Sanja Bježančević (SDP), a Turudić joj reče: "Što se tiče mog odnosa s premijerom, to me nemate pravo pitati. Ja mentora nemam:" Uz tvrdnju da se Uskok namjerno slabi, da iz njega ljudi odlaze te se ne raspisuje natječaj za novog ravnatelja Uskoka, Sandru Benčić (Možemo!) zanimalo je kada će biti raspisan natječaj za novog čelnika Uskoka,

- Problem je u zakonu jer je bio postavljen previsok uvjet u smislu radnog staža. Taj će uvjet biti smanjen i natječaj će biti raspisan - poručio je Turudić. - Možemo li zaključiti da za frendove poput Butkovića i Josipe ex. Rimac ne postoji trgovina utjecajem ili možemo očekivati neke nove večere? - pitao je Marin Živković (Možemo!), a Turudić uzvratio: "Na vašu zlonamjernu konstataciju odgovaram - ne možete."

Tvrdnju Miše Krstičevića (SDP) da je od jednog moralnog problema postao politički problem, Turudić je proglasio "bestijalnom uvredom" na koju nema namjeru odgovarati. - Moj je dojam da pokazujete strast za političkom raspravom, a to pokazuje i vaša izjava da je Siniša Hajdaš Dončić izgubljen u vremenu i prostoru, što ste rekli onda kada ste i ustvrdili da znate gdje je on bio 16. rujna 2020. Otkud vam ta informacija? - pitao ga je Arsen Bauk, a Turudić mu je odgovorio:

- To sam rekao nakon što je Hajdaš Dončić izrekao niz objeda na moj račun, da sam nekoj novinarki slao poruke u dva sata noću, što nije istina. Ja o Hajdašu Dončiću imam niz podataka iz njegovog privatnog života koje su mi iznijeli njegovi prijatelji, ali ih nikada neću javno iznijeti jer nisam kao on. A ja imam dojam da vi silno želite biti biti sudac, kao što vi imate pravo imati dojam da ja želim biti političar. Ali, ne želim".

U jednom trenutku na jednu od oporbenih opaski, Turudić je uzvratio i ovim riječima: - Mada je točno da sam određen HDZ-om, jer sam u vrijeme vladavine HDZ-a postao sucem i otišao sam u rat, uvijek ću biti neovisan. Nisam ničiji potrčko i nisam ničija lutka na koncu."

Draženki Polović (Možemo) odgovorio je da Robert Ježić još nije uplatio pet milijuna eura u državni proračun, uz opasku kako sumnja da će taj iznos ikada biti uplaćen u proračun. Na pitanje čelnice Antikorupcijskog vijeća Mirele Ahmetović (SDP) zašto se ne odaziva na sjednice tog tijela, kazao je da nigdje ne piše da tamo mora doći, dodajući: "Nisam dužan dolaziti, posebno ne na vaše političke eskapade na sjednicama tog Vijeća."

Dalibor Paus( IDS) zatražio je Turudića da sam ocijeni svoj osobni imidž te procijeni utječe li on pozitivno ili negativno na percepciju rada DORH-a. - Percepcija je voda duboka. Ne želim govoriti kako sam ja percipiran i kako to shvaćam. Trudim se biti nepristran. Na mjesto glavnog državnog odvjetnika nisam došao da bih bio popularan ili simpatičan. Dužnost mi je da radim odgovorno - uzvratio je Turudić. Na pitanje Urše Raukar Gamulin (Možemo) hoće li se smjena čelnih ljudi u poreznom Uskoku odraziti na rad DORH-a i Uskoka u borbi protiv korupcije, Turudić je poručio da u tome ne vidi nikakav problem jer se ne surađuje s osobama nego s institucijama.

Ivana Marković (SDP) optužila je Turudića da na pitanja uglavnom odgovara tako da ništa ne zna i da im ništa ne može reći pa je apelirala da bude malo konkretniji. - Kada govorim "ne znam" i "ne mogu vam reći", to je normalno da vam kažem. Bilo bi opasno da vam odgovorim - reče joj Turudić.

Nakon toga je Denis Kralj (SDP) sarkastično kazao da mu je drago čuti da su zapravo saborski zastupnici krivi što DORH radi loše i što Turudić nema dovoljno ljudi, optuživši glavnog državnog odvjetnika da je uvredljiv prema zastupnicima. Posve suprotno, dojam čelnika Sabora Gordana Jandrokovića bio je da je to bila jako kvalitetna rasprava, jedna od najintenzivnijih nakon uvodnog izlaganja, s čak 57 replika.

Što se tiče zastupnika iz redova vladajućih, oni su mahom hvalili Turudićev rad. Nikola Mažar hvalio je njegov angažman oko procesuiranja ratnih zločina, Ante Babić je tvrdio da nisu točne oporbene optužbe da je Turudić pristran jer on procesuira i članove HDZ-a, Vesna Bedeković je hvalila povećan broj zaposlenih u DORH-u, a na upit Ljubice Lukačić glavni državni odvjetnik se izjasnio da državna škola za pravosudne dužnosnike nije potrebna te bi je zato trebalo ukinuti. Majda Burić hvalila ga je zbog pomlađivanja kadrovske strukture i pokretanja mrežnog časopisa. Na nekoliko pitanja iz redova vladajućih o tome kakva je suradnja sa susjednim zemljama što se tiče ratnih zločina, Turudić je kazao da je suradnja s BiH i Crnom Gorom oko toga dobra, no da je sa Srbijom nikakva. - Suradnja sa Srbijom dobra je kada je riječ o međunarodnom kriminalu, ali nije dobra na području ratnih zločina. Oko ratnih zločina sa Srbijom nema nikakve suradnje. Ni na koji naš upit nema odgovara.

U nastavku rasprave, Siniša Hajdaš Dončić se osvrnuo na sve do tada rečeno. - Danas ovdje svjedočimo jednoj predstavi. Točnije, farsi u kojoj se glavni državni odvjetnik ponaša kao šef HDZ-a Plenković. Za mene i za SDP Turudić zapravo nema legitimitet jer je prije postavljanja na tu funkciju uz podršku Plenkovića izbjegao sigurnosnoj provjeri. Da je ta sigurnosna provjera provedena pitanje je bi li Turudić postao glavni državni odvjetnik - kazao je Hajdaš Dončić koji je svoje izlaganje završio izravnim obraćanjem Turudiću, referirajući se na to što je glavni državni odvjetnik odgovorio Arsenu Bauku kada ga je pitao kako zna gdje je Hajdaš Dončić bio 19. rujna 2020. - A kada je riječ o tome što vi znate gdje sam ja bio prije pet godina, baš me briga što vi znate. To što ste danas rekli da se vi privatno raspitujete o meni... Hajde razmislite što radite i što govorite - prilično je ljutito Hajdaš Dončić poručio Turudiću.