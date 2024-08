Turisti šokirali mještane: Na SUP-u došli do vrše, izvadili vrećice i počeli ih puniti ribom

Cijene hrane i usluga rastu već mjesecima naizgled bez kraja, primijetili su to i turisti koji se u svoje zemlje vraćaju nezadovoljni i negativno komentiraju situaciju u Hrvatskoj. No ima i onih koji su odlučili uzeti stvari u svoje ruke i sniziti cijenu ljetovanja kako znaju i umiju, bilo to legalno ili ne.

Tako je na adresu portala Morski.hr stigla nevjerojatna snimka s plaže u Klenovici, mjestu između Novog Vinodolskog i Senja. Skupina turista tamo je pronašla način da jedu besplatno – ribu kradu od ribara.

"Jučer je vlasnik došao do njih i imali su u vrećici cca tri kilograma ribe koje su mu vratili. Znači, turisti idu na SUP s vrećicom, kao u samoposlugu", u nevjerici je komentirao autor snimke.

Napomenuo je da ovo nije prvi slučaj krađe ribe u Klenovici. Prije dva tjedna, kaže, turisti su iz vrše izvukli zubaca, donijeli ga na plažu i tvrdili da su ga sami ulovili.

