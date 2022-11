Turisti ne otkazuju posjete, u Istanbulu se sve odvija normalno

Nekoliko dana nakon terorističkog napada u kojem je poginulo šest ljudi, a 81 je osoba ranjena, turistički najprometnija ulica Istiklal u Istanbulu puna je turista. I 115 turista iz Hrvatske bez straha je otputovalo u najveći turski grad. Iako je cilj terorističkog napada bio i uništiti turizam u Turskoj, a posebice u Istanbulu, do toga nije došlo.

Velik doprinos BDP-u

Vozač autobusa Damir Plantaš javio nam se uživo iz Istanbula pokazujući nam da taj teroristički čin nije poremetio život i turizam u tom gradu. Dapače, ljudi prkosno dolaze i obilaze mjesto napada odajući počast poginulima te dalje nastavljaju obilaziti znamenitosti, restorane i kafiće.

- Ovdje je sve normalno. Da nema tog cvijeća i tih svijeća na mjestu eksplozije, nitko ne bi ni primijetio da se tu bilo što dogodilo - rekao je Damir Plantaš, vlasnik putničke agencije Ti-Dal Travel.

- Sigurnosne mjere su minimalno postrožene, gotovo su i neprimjetne. Svaki tjedan vozim turiste u Istanbul i ništa se tu nije promijenilo. Nitko nije otkazao, dapače, ljudi zovu i interesiraju se za božićne i novogodišnje aranžmane - govori Plantaš ističući kako svaki turist koji dođe u Istanbul obvezno posjeti tu čarobnu ulicu Istiklal nedaleko glavnog trga Taksima.

- Ulica Istiklal turistima je privlačna zbog brojnih kafića, restorana, kina, ulične hrane i još mnogo toga. Poznata je kao Oxford Street u Londonu. Zgrade iz otomanskog doba i povijesni spomenici okružuju cijelo područje oko ulice Istiklal. Duga je oko kilometar i pol i pješačka je ulica. Prema procjenama, nekoliko stotina tisuća ljudi prolazi tom ulicom u danu - govori Damir Plantaš napominjući kako su već za doček Nove godine rezervirana puna dva autobusa, a treći se puni i, prema svemu sudeći, ići će i više od tri autobusa.

- Cijena sedmodnevnog novogodišnjeg aranžmana stoji od dvije do dvije i pol tisuće kuna - kazao je Damir Plantaš, objašnjavajući kuda ide popularna turistička ruta.

- Obilazak većinom počinjemo ispred Atatürkova kulturnog centra prekoputa trga Taksim. Zatim idemo u džamiju Taksim koja svojom arhitekturom daje lijep ambijent Trgu. Obilazak nastavljamo ulicom Istiklal, najpopularnijom i najnapučenijom ulicom Istanbula. Na ruti ćemo vidjeti crkvu Hagia Triada, Francuski konzulat, armensku, grčku i katoličku crkvu, Cvjetni prolaz, srednju školu Galatasaray, britanski konzulat, ribarnicu, crkvu sv. Antona, starinski crveni tramvaj i mnoge povijesne građevine. Obilazak završavamo na kraju ulice Istiklal - govori Plantaš, kojeg smo pitali i nije li ga strah nakon terorističkog napada voziti u Istanbul jer nema garancije da se slične stvari neće događati i u budućnosti.

- Nema tu straha. Ako vam je suđeno, suđeno vam je. Bio sam u Domovinskom ratu, jedno sam vrijeme vozio kamion u Irak i u nekoliko navrata bio i u životnoj opasnosti. Bio sam i ranjen. U Iraku nije bilo dana, a ni konvoja, u kojem netko ne pogine. Zadnja zasjeda u koju smo upali bila je na putu od Anaconde do Tikrita 2006. godine. Između mene i Turčina koji je vozio ispred eksplodirala je mina. On je teško ranjen, a meni su se geleri zabili u pancirku, kabinu, krevet i hladnjaču. Da sam bio dva metra bliže, ne bismo danas razgovarali. Nitko nije stradao, ali kabine pet-šest naših vozača su uništene. Nastradati se moglo uvijek i od pobunjenika, ali i od metka Amerikanaca koji su branili konvoj - govori Damir Plantaš koji je već, kako kaže, "pregorio" bilo kakav strah, a Istanbul mu je gotovo drugi dom jer svaki tjedan vozi jednu turu turista u taj grad.

Tursku godišnje posjeti više od 50 milijuna turista, uz prosječnu potrošnju od 700 dolara po turistu. Ozbiljno se bave i razvojem ponude za stare i nemoćne, kao i brendiranjem zemlje s ciljem jačanja turističkih i ukupnih investicijskih aktivnosti zemlje. Najbrojniji turisti su Nijemci, Britanci, Austrijanci, Nizozemci, Iranci i imućni ljudi iz bogatih zaljevskih zemalja koji puno troše. Istanbul je prošle godine bio prvi u svijetu na listi gradova prema doprinosu od turizma u BDP-u. Svjetsko vijeće za putovanje i turizam (WTTC) objavilo je podatke prema kojima u Istanbulu sektor putovanja i turizma izravno generira 15,7 posto BDP-a. Nakon Istanbula, na listi među ukupno 73 grada slijedi Antalya s 15,5 posto.

- Mnogi govore da čarobni Istanbul danas živi između terorističkih napada. Međutim, Istanbul je grad koji i dalje vibrira u ritmu tehno sufi bubnjeva i dnevnih molitva, grad koji živi 24 sata na dan, uvijek bučan, dinamičan i pun, grad u kojem živi više od 20 milijuna ljudi. To naši ljudi vole. Uz to, cijene su puno niže nego kod nas. Kada npr. idete danas na sedam dana na našu obalu, platit ćete tri puta više nego da idete u Istanbul. Sedmodnevni aranžman autobusom u Istanbul uključuje i noćenje u Sofiji da se putnici ne umore putujući. Zaista vam mogu reći da je to gospodsko putovanje - govori Plantaš ističući kako će i doček Nove godine i lijepi provod u Istanbulu stajati puno manje nego doček bilo gdje u Hrvatskoj.

Aja Sofija i Plava džamija

- I dalje je glavna atrakcija za turiste iz Hrvatske u Istanbulu posjet Aja Sofiji, nekadašnjoj crkvi, bivšoj patrijarhalnoj bazilici, naknadno pretvorenoj u džamiju, a zatim i u muzej, pa opet u džamiju. Tek nekoliko stotina metara od nje nalazi se veličanstvena Plava džamija. Sa svojih šest minareta, jedina je takva u Turskoj, a unutrašnjost je ukrašena keramikom posebne plave boje što njezinu kupolu čini doslovno božanskom. Iza Aja Sofije i Plave džamije nalazi se i stari istanbulski bazar. Vožnja brodom Bosporom posebna je priča. Prolazi se i pokraj Djevojačke kule, smještene na grebenima gdje se spajaju Bospor i Mramorno more - kazao je Damir Plantaš.