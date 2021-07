Turci opet ekspresno odbijeni, ali trikom ipak podužili natječaj za 20 dana

Druga žalba turske tvrtke Tenta Yapi Insaat na izmjenu natječajne dokumentacije na javnom nadmetanju za gradnju dionice Lekenik-čvor Sisak na autocesti Zagreb-Sisak, ekspresno je odbijena kao i prva žalbe te tvrtke.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) naime danas je odbila žalbu Turaka koja je podnesena jučer, a isto takvom brzinom je odbačena žalba Tenta Yapi-ja na istom natječaju podnesena prije 10 dana.

U oba slučaja Turci su se žalili na novi rok za podnošenje ponuda. Prvi put im je bio sporan rok od 23. lipnja, a koji je određen nakon što je je odbijena žalbe bugarske tvrtke Trace Group. Tvrtka Tenta Yapi se na to žalila 21. lipnja, a DKOM je isti dan odbacio tu žalbu. No HAC je ipak morao ipak raditi izmjenu objave za europski oglasnik i rok za otvaranje ponuda pomaknuti za desetak dana odnosno na 2. srpanj. No dan prije tog roka stigla je nova žalba Turaka i to na taj novi rok za otvaranje ponuda.

DKOM je danas popodne tu žalbu odbacio kako nedopuštenu, no HAC je opet morao rok za podnošenje ponuda pomaknuti za deset dana odnosno na na 13. srpnja. Turci su tako sa dvije žalbe koje su podnijeli u 10 dana očito samo kao trik da bi dobili na vremenu za prikupljanje dokumentacije i koje su ekspresno odbijene ipak uspjeli produžiti rok za otvaranje ponuda za 20 dana.

Komisija je rješenjem od 7. lipnja odbacila žalbu već spomenutih Bugara. HAC je zatim za novi rok za dostavu ponuda odredio 23. lipnja. Potkraj travnja žalbu je bila podnijela i crnogorska tvrtka Medius, a DKOM je tu žalbu usvojio.

Natječaj za gradnju dionice Lekenik – čvor Sisak, vrijedan 300 milijuna kuna bez PDV-a objavljen još 8. ožujka. Prvotni rok za otvaranje ponuda na ovom natječaju bio je 4. svibnja, a sad je nakon četiri žalbe od kojih su tri odbačene tako rok pomaknut za više od dva mjeseca.

