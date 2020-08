Tukli se s Torcidom, palili bengalku i uništili kafić: Šteta 89.000 kuna

Sveopća makljaža, predmeti koje lete po kafiću, zapaljena bengalka... Ukratko, prizori kao iz neke ratne zone bili su ono čemu su svjedočili gosti kafića Innotesco u Zvorničkoj ulici u Zagrebu. I sve to jer su 14. travnja 2019. oko 15 sati odlučili popiti kavu u vrijeme kada se u blizini trebala odigrati nogometna utakmica između NK Lokomotiva i HNK Hajduk. A takve utakmice, pokazala je povijest, one su koje policija označava utakmicama visokog rizika jer često dovedu do sukoba “navijača”.

Možda dogovorena tučnjava

Ni ovaj put nije bilo drukčije jer u tučnjavi koja je uslijedila sudjelovalo je 50-ak osoba, mahom pripadnika Bad Blue Boysa i Torcide. Rivalstvo između tih dviju navijačkih skupina stara je stvar, a sukob koji su tog dana potakli na koncu je rezultirao optužnicom koju je podiglo Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu protiv deset osoba koje se tereti za izazivanje nereda.

Optuženi su Tomislav Terzić (30), Filip Jakumetović (21), Ivan Kostanjčar (30), Kristian Petar Šiljković (21), Krešimir Tomas (26), Mario Marković (24), Danijel Hrnjak (36), Andrija Skadarka (24), Mario Bedeković (26) i Karlo Ivezić (25). Tužiteljstvo za osmoricu traži zatvorske kazne u rasponu od osam mjeseci do godine dana, dok za dvojicu traži da im se sudi te da ih se osudi u skladu sa Zakonom o sudovima za mladež.

Optuženike, koji su, kaže tužiteljstvo, pripadnici navijačke skupine Bad Blue Boys, tereti se da su se tog dana u spomenutom kafiću sukobili s pripadnicima Torcide. Prije sukoba veći broj pripadnika Torcide, navodi se u optužnici, došao je do terase kafića. Iz navoda optužnice može se zaključiti da je možda bila riječ i o dogovorenom sukobu jer su optuženici bili spremni za nj. Na glavama su imali šilt-kape na koje su navukli kapuljače, dok su zube zaštitili štitnicima za zube.

Zatim su u grupi krenuli prema pripadnicima Torcide, a na putu do njih uzimali su pletene stolce, betonske stolove, čaše, šalice, pepeljare i drugi inventar. Najprije su me đusobno počeli vikati i galamiti, a zatim su jedni na druge bacali spomenute predmete te su uništavali inventar kafića. Skadarka je optužen i da je fizički napao jednog od pripadnika Torcide, s kojim je izmjenjivao udarce po glavi i tijelu.

Gosti pobjegli na drugi izlaz

Terzić i Hrnjak optuženi su da su zapalili bengalku, kojom su mahali po kafiću, te da su je, kako ih se tereti, pokušali baciti među pripadnike Torcide. U svemu tome bengalka im je pala na pod, pri čemu se zapalilo više pletenih stolaca.

Gosti kafića, koji nisu sudjelovali u tom “navijačkom” orgijanju, iz kafića su pobjegli kroz stražnji ulaz, a na koncu je kafiću pričinjena šteta od oko 89.000 kuna.