Britanci pišu o tučnjavi na Zrću: Izbacivači palicama napali posjetitelje festivala

Na festivalu Hideout koji se tijekom vikenda održao na Zrću u Novalji došlo je do sukoba između posjetitelja i izbacivača, a o kojem danas piše Daily Mail.

Posjetitelji su počeli bacati predmete na izbacivače, a oni su odmah reagirali. Počeli su ih udarati palicama i tuči ih, a na snimci koja je objavljena na Twitteru vidi se kako jedan od muškaraca bježi u more kako bi se spasio.

World War 3 at the afters in @hideoutfestival #Hideout2019 pic.twitter.com/GaqsNNd1W2