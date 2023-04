Tržnice preplavile ‘vrgoračke’ jagode po 8 eura, a proizvođači tvrde: 99% ih nije domaće!

Ma kakva vrgoračka jagoda? Ona se u nas tek stidljivo počela brati i uvjeren sam da čak 99% toga što se na tržnicama i u trgovinama prodaje pod vrgoračku uopće nije domaća jagoda. A iskreno – i da je prava, ne bih je jeo ni kupio po cijeni po kojoj se prodaje sada iako sam proizvođač – kaže nam predsjednik Udruge Vrgoračka jagoda Milan Franić, koji ovih dana ima više posla oko demantiranja podrijetla crvenih plodova u plavim, zelenim i prozirnim posudicama, koje su naveliko “zaposjele” štandove poduzetnika diljem Hrvatske, nego oko berbe slasnih kraljica proljeća.

Grčke najslađe?

Berba jagoda u Vrgorcu, objašnjava, počinje tek za 10-ak dana, tako da je podrijetlo onoga što se trenutačno prodaje “pitanje za milijun dolara”. A i papreno košta. Nose li pridjev vrgoračkih, jagode na tržnicama koštaju i 7-8 eura za kilogram, u Rovinju 10, dok se grčke, primjerice, nađu i za samo 4 eura/kg, odnosno mjerica za 2 eura, a u trgovačkim lancima na akciji i za 1,69 eura.

– Tko je tu lud? Ispada da je teže proizvesti kilogram jagoda nego kilogram govedine. Dapače, za tu cijenu mogu kupiti čak tri i nešto kilograma piletine ili 30 jaja – bunila se jučer na utrinskoj tržnici umirovljenica Marija. Jagode je poželjela njezina unuka i Marija je sad u dilemi – kupiti skupe vrgoračke ili upola jeftinije grčke? Ili čak 5,5 do 8 kilograma idared ili jonagold jabuka od kojih će doteći i za nekoliko slasnih štrudli? Na kraju su ipak prevagnule jagode – ali grčke. Unuka neće ni primijetiti da nisu domaće, tješi se naša sugovornica.

23.04.2022.,Sibenik-Na sibensku trznicu stigle prve ovogodisnje vrgoracke jagode.Cijena je od 40,00 do 46,00 kuna. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

– Ne smijem ništa reći protiv vrgoračkih javno, cijena je takva kakva jest, ali i ja radije jedem ove jeftinije grčke dok ih ima – u povjerenju nam šapće prodavač na štandu opravdavajući se kako je cijene odredio gazda. Nutka nas da i sami kušamo – grčke, koje su na zalasku berbe, slađe su, punije, veće i crvenije od “vrgoračkih”, raznih veličina i zrelosti, koje se šepire u plavoj posudici. Deklaracije – što zapravo i odakle kupujemo – nemaju nijedne.

– Vrgoračka bi zapravo na posudici trebala imati logo Vrgoračka jagoda, a ona će ove godine biti bijela. I još je u tvornici – u Italiji! I tek u utorak idućeg tjedna kreće isporuka u Hrvatsku. Što je to i u čemu na tržnicama, ne znam. Siguran sam da su u vrgoračkom kraju dosad ubrane minijaturne količine, možda najviše 1000 kilograma, od kojih je nešto završilo i u Zagrebu – i sad ih domaći lovci u mutnom koriste da na dvije kupljene kašete prodaju njih sto. A to nije ništa novo, nego standardna hrvatska priča o kojoj bi se netko drugi trebao brinuti – napominje pak Franić. Na vrgoračkim poljima ove će se godine ubrati 500-600 tona jagoda, otprilike 20% manje nego nekih sretnijih godina kad na vrgoračkim OPG-ovima nisu muku mučili s radnom snagom i visokim troškovima proizvodnje.

Damping već krenuo

– Trenutačno u polju možemo dobiti 3,50 do 4 eura za kilogram pa tko uzima razliku, zaključite sami. Jedna košarica (pola kilograma) ne bi smjela u startu u maloprodaji koštati više od 2,50 do 3 eura, a kilogram 5 eura, no kad se počnu brati veće količine, maksimalno 4 eura (30 kn/kg), s obzirom na to da su trgovački centri već krenuli s dampinškim cijenama grčke i španjolske, koja nešto specijalno ni ne zaostaje za našom. No ako ćemo se ravnati prema uvoznom, ne trebamo ništa ni proizvoditi u Hrvatskoj – zaključio je Franić. Iz Državnog inspektorata odgovaraju kako proteklih nekoliko dana otkako su na tržište stigle prve količine domaćih jagoda nije bilo utvrđenih nepravilnosti u smislu lažnog deklariranja jagoda oznakom “vrgoračka” ili “neretvanska”.

