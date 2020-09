Trump: U Vrhovni sud postavit ću ženu, i neću čekati izbore

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu da će na ispražnjeno mjesto u Vrhovnom sudu kandidirati ženu, i to tijekom ovog tjedna. Trump to planira napraviti prije izbora kako bi je republikanska većina u Senatu stigla potvrditi. Znamenita liberalna sutkinja Ruth Bader Ginsburg preminula je u petak, što je Vrhovni sud lansiralo u središte predizborne predsjedničke kampanje Trumpa i demokratskog protukandidata Joea Bidena.

U jednom od najviše kritiziranih poteza do sada, republikanska je većina u Senatu požurila s imenovanjem nove sutkinje samo mjesec dana prije izbora, iako je 2016. blokirala imenovanje novog suca kojeg je nominirao bivši predsjednik Barack Obama, uz obrazloženje da je premalo vremena do izbora, iako je tada do glasanja bilo osam mjeseci. Biden i Obama pozivaju republikance da poštuju pravilo koje su sami stvorili te da čekaju da završe izbori. Neki su republikanci također rekli da treba čekati da prođu izbori.

Vrhovni sud presudno utječe na najvažnije politike, poput gej prava ili prava na pobačaj, a postoji velika šansa da će odlučivati i o tome jesu li Biden ili Trump pobijedili na izborima, ako će rezultati biti nejasni.