Trump se u vrh politike želi vratiti preko “meksičkog zida”

Donald Trump ne odustaje od namjere da se vrati u vrh američke politike, pa tako posljednjih tjedan dana održava skupove koristeći istu retoriku koju je koristio i u kampanji za predsjednika SAD-a na izborima koje je izgubio od Joea Bidena, koji mu je i dalje glavna meta.

Trump je, naime, jučer krenuo u posjet zidu na granici s Meksikom koji je sam počeo graditi, a Biden ga zaustavio. I bio je to jedan od obećanih poteza koji se, međutim, Bidenu vratio na nezgodan način jer je naglo porastao broj migranata uhvaćenih kako ilegalno prelaze granicu. U društvu s teksaškim guvernerom Gregom Abbottom namjerio je obići upravo taj nedovršeni dio zida kod Weslaca u južnom Teksasu. Bilo je to drugo javno Trumpovo pojavljivanje u tjedan dana. Prvo je bilo okupljanje u Ohiju koje je također obilovalo napadima na Bidena.

“Pregaženi od bandi”

– Demontirao je obranu američke granice i potaknuo priljev ilegalnih migranata koji ova zemlja još nije vidjela! – uzvikivao je Trump, koji je 2015. poručio: “Migranti donose drogu. Oni donose kriminal. Oni su silovatelji.” Biden je povukao praktično svaki potez koji je napravio Trump, od zida pa do pravila da migranti moraju čekati u Meksiku prije nego im se odobri zahtjev za azil.

No, zbog takve politike uhićenja nelegalnih migranata narasla su do najvišeg mjesečnog prosjeka u dva desetljeća. Republikanci su to, naravno, iskoristili kriveći preblagu Bidenovu retoriku kao i najavu olakšanog migriranja. Zanemarivši pritom apele potpredsjednice Kamale Harris i samog Bidena da migranti ne kreću prema granici s SAD-om jer kapaciteta za njihov prihvat u ovom trenutku nema.

Prema anketi Ipsosa koju prenosi Reuters, čini se ipak da ti napadi republikanaca i Trumpa imaju malo učinka jer je tek 10 posto odraslih Amerikanaca regulaciju migracija stavilo među deset najvažnijih nacionalnih prioriteta što je za pet posto manje od istog istraživanja u travnju. Čak i među republikanskim glasačima to nije tema, tako misli 19 posto, za 10 posto manje nego u travnju. I s time da je podrška Bidenovoj pograničnoj politici praktično ista u tom razdoblju. No, to ne znači da problemi ne postoje jer je ove godine američka pogranična policija u dolini Rio Grande uhitila 270.000 migranata, što taj dio američke granice čini najživljim. Jedan je od Trumpovih napada išao i prema Kamali Harris koja je taj dio granice posjetila prošlog petka, njemu i republikancima smetalo je što to nije učinila još i ranije. Guverner Abbott izjavio je kako Harris ignorira stvarne probleme.

– Neće uspjeti u svojoj misiji ako odbije razgovarati sa žiteljima sektora Del Rio čiji su domovi i rančevi pregaženi od bandi i krijumčara – rekao je Abbott.

Potrošio 27 milijuna dolara

Trump je na nedovršeni zid potrošio 27 milijuna dolara, a da je bio napravljen tako da ga se moglo prijeći uz pomoć ljestava koje bi stajale tek pet dolara. Malo je i bilo nade da će se tako lako dovršiti zid dug 644 km. Kao što se nije ostvarila ni Trumpova najava da to američke porezne obveznike neće koštati ništa jer će sve platiti – Meksiko.