Trump otkazao sastanak s Kimom: Ti pričaš o nuklearnim potencijalima, a naši su golemi!

Američki predsjednik Donald Trump danas je otkazao planirani sastanak na vrhu sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong-unom, unatoč tome što je Sjeverna Koreja izvršila obećanje o demontiranju svog nuklearnog postrojenja.

Govoreći o susretu s Kimom, predviđenom za 12. lipnja u Singapuru, Trump je u pismu sjevernokorejskom čelniku rekao: "Nažalost, s obzirom na strašnu ljutnju i otvoreno neprijateljstvo koje ste pokazali svojim posljednjim izjavama, mislim da nije prikladno, u ovome trenutku, održati taj dugo planirani sastanak".

"Govorite o svojim nuklearnim kapacitetima, ali naši su toliko veliki i moćni da se molim Bogu da ih nikada nećemo morati upotrijebiti", naveo je Trump u pismu Kimu.

Trump je to nazvao "propuštenom prilikom" i dodao da se nada da će se jednog dana sastati s Kimom.

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1