Trump: Sjeverna Koreja bi mogla doživjeti sudbinu Libije ako neće pregovarati

Američki predsjednik Donald Trump zatražio je u ponedjeljak u tweetu od Kine da bolje kontrolira svoju granicu sa Sjevernom Korejom, neizravno joj predbacivši potkopavanje sankcija protiv Sjeverne Koreje pred summit sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong Unom.

- Kina mora i dalje biti čvrsta i nepropusna na granici sa Sjevernom Korejom dok se ne sklopi sporazum', poručio je, aludirajući na sporazum o denuklearizaciji koji želi sklopiti s Kim Jong Unom, tijekom povijesnog summita koji bi se trebao održati 12. lipnja u Singapuru.

China must continue to be strong & tight on the Border of North Korea until a deal is made. The word is that recently the Border has become much more porous and more has been filtering in. I want this to happen, and North Korea to be VERY successful, but only after signing!