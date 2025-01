Trump odabrao svoje mete, povjesničar Jakovina: 'Supersila prijeti saveznicima, ovo se još nikad nije dogodilo'

Potezi koje najavljuje novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump uzdrmale su zemlje diljem svijeta, posebice Europe. Naime, on je izrazio interes za Grenland i Panamski kanal, a sve to komentirao je povjesničar Tvrtko Jakovina u Novom danu na N1. - Ako dođemo do toga da će predsjednik SAD-a inzistirati na tome, onda smo se vratili u eru koju su Europljani nazvali erom realpolitike, gdje je pravo jačega bilo dominantno i gdje smo u 19. stoljeću vidjeli europske zemlje da uzimaju prekomorske teritorije i kreiraju svoju ekonomsku sigurnosnu zonu - rekao je Jakovina.

Zabrinjavajuća je i čudna situacija da supersila koja je oblikovala svjetski poredak prijeti svojim saveznicima. Podsjetimo, Trump stupa na dužnost 20. siječnja, a najavio je da će provoditi vanjsku politiku neopterećenu diplomatskim pristojnostima. Rekao je da će vratiti kontrolu nad Panamskim kanalom te da je američka kontrola nad Grenlandom 'apsolutna nužnost'.

- Od 50.000 ljudi, na otoku koji je veći od svake američke države, većina ljudi radi za državu. Tu se ne proizvodi ništa specijalno i oni su u nekom smislu opterećenje za danski proračun. Međutim, tamo postoje ljudi koji govore o neovisnosti i imaju pravo da na referendumu odluče o svojoj budućnosti. To je jedna stvar, ali da postanete dio druge države nakon što ste bili stoljećima u kolonijalnom statusu unutar Danske, a onda ste dobili samoupravu pa je ta samouprava širena sve do ove velike samouprave, to mi se čini kao jedna druga priča - objasnio je povjesničar pa rekao ako dođe do rušenja tog sustava, da će to označiti ulazak u neki novi svijet.

VEZANI ČLANCI:

Što se Panamskog kanala tiče, Trump je rekao da Panama, s kojom SAD ima diplomatske odnose od 1903., 'potkrada Ameriku u nezamislivim razmjerima'. Upozorio je na potencijalni kineski utjecaj te rekao da neće dozvoliti da kanal padne u 'pogrešne ruke'.

- Panamski predsjednik je bio vrlo jasan oko Kineza i uprave kanalom i rekao je da nema govora oko tih stvari. Istina je da su Kinezi prisutni u mnogim zemljama u Južnoj Americi. Kineza ima u ekonomskom smislu, ali ne ideološki kao što je bilo Rusa i Kubanaca u Hladnom ratu - objasnio je Jakovina.

Donald Trump je iznio i ideju o pripajanju Kanade SAD-u tvrdeći da bi zajedno bili 'velika nacija' kojoj nitko ne bi mogao ništa. - Kanada i SAD, sa svim ekonomskim savezima, jezikom, stoljećima supostojanja, nisu bili neprijatelji i imali su koristi jedni od drugih. Postaviti veliku prijateljicu u ovakav kontekst, uz Dansku i Panamu... Što onda netko drugi treba očekivati? - rekao je pa dodao da se postavlja pitanje hoće li zbog svega ovog i druge zemlje imati razloga strahovati od iste sudbine od svojih regionalnih gospodarstvenika.

>>FOTO Trump bira svoje ljude, tu su 'ubojica pasa', komentatora Fox Newsa, ali i Elona Muska>>