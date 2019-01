Trump: Kriza srca i duše sve dok ne sagradimo zid

Koliko još američke krvi mora biti proliveno prije no što Kongres obavi svoj posao, poručio je američki predsjednik Donald Trump u preksinoćnjem TV obraćanju naciji iz Ovalnog ureda, što u prijevodu znači: koliko još krvi (…) dok mi Kongres ne dopusti da ispunim svoje predizborno obećanje i izgradim zid na granici s Meksikom.

Demokrati u Kongresu, gdje od ovog mjeseca kontroliraju Predstavnički dom, i nakon tog Trumpova govora poručuju da ne misle dati nijedan dolar za Trumpovu fiks-ideju izgradnje zida jer postoje bolje ideje za zaštitu granica koje ne uključuju zid, a koje su spremni financirati, no Trump inzistira na svome. Zbog ove situacije američka vlada “ugašena” je, odnosno privremeno zatvorena, od 22. prosinca, od kada nema financiranja za plaće vladinih službenika pa su oni ili na neplaćenom dopustu ili rade bez da im se obračunava plaća.

– Federalna vlada ostaje ugašena zbog jednog jedinog razloga: zbog demokrata koji ne žele financirati sigurnost na granici – rekao je Trump u obraćanju iz Ovalnog ureda, prvom takvom u dvije godine mandata. No, lideri Demokratske stranke u dva doma Kongresa, Nancy Pelosi i Chuck Schumer, tvrde da Trump besramno izvrće činjenice kako bi svalio krivnju na njih. Tvrde da su oba doma Kongresa – i Senat u kojemu većinu ima Republikanska stranka i Predstavnički dom u kojemu većinu odnedavno ima Demokratska stranka – spremna usvojiti zakone o kratkoročnom financiranju vlade, ali ih predsjednik Trump odbija potpisati.

– Predsjednik to odbija zbog svoje opsesije u kojoj želi natjerati američke porezne obveznike da bace milijarde dolara na skup i neučinkovit zid – rekla je Pelosi, čelnica Predstavničkog doma.

Uoči Trumpova govora medijska izvješća sugerirala su se da se predsjednik poigrava mišlju da proglasi izvanredno stanje na nacionalnoj razini, što bi mu omogućilo da sam, bez Kongresa koji bi u tom slučaju proceduralno zaobišao, odluči o financiranju graničnog zida. No Trump u govoru to nije rekao. Opisao je situaciju na američko-meksičkoj granici kao “humanitarnu krizu, krizu srca i krizu duše”.