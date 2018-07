Trump: Istraga FBI-ja protiv mog bivšeg savjetnika sramota je za Ameriku

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je u ponedjeljak zatražio prekid istrage specijalnog tužitelja Roberta Muellera o mogućem dosluhu između Rusije i njegovih suradnika u kampanji, ocijenivši je "diskreditirajućom".

"Sramota za Ameriku", napisao je u tvitu Trump spominjući okolnosti u kojima je jedan od njegovih bivših savjetnika Carter Page stavljen pod nadzor FBI-ja.

.....”Carter Page wasn’t a spy, wasn’t an agent of the Russians - he would have cooperated with the FBI. It was a fraud and a hoax designed to target Trump.” Tom Fitton @JudicialWatch A disgrace to America. They should drop the discredited Mueller Witch Hunt now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23. srpnja 2018.

"Trebali bi se sada ostaviti diskreditirajućeg lova na vještice", dodao je američki predsjednik pod paljbom kritičara već tjedan dana zbog previše pomirljivih riječi spram ruskog kolege Vladimira Putina.

Mueller, direktor FBI-ja od 2001. do 2013. pod Georgeom W. Bushom te Barackom Obamom, pokušava utvrditi je li bilo dosluha između Moskve i Trumpovih suradnika u kampanji pred predsjedničke izbore 2016., te također je li Trump kriv za opstrukciju pravde.

Trump je inače u ponedjeljak kazao kako je "jako sretan" zbog stanja pregovora sa Sjevernom Korejom u trenutku dok brojni promatrači ističu odsustvo konkretnog napretka više od mjesec dana nakon summita s Kim Jong Unom.

"Nijedna raketa nije ispaljena iz Sjeverne Koreje u devet mjeseci. Isto tako, nema nuklearnog testiranja", napisao je on u tvitu.

"Japan je sretan, cijela Azija je sretna. A lažne vijesti kažu, i ne pitajući me, da sam ljut jer ne ide dovoljno brzo. Krivo, jako sam sretan!".

A Rocket has not been launched by North Korea in 9 months. Likewise, no Nuclear Tests. Japan is happy, all of Asia is happy. But the Fake News is saying, without ever asking me (always anonymous sources), that I am angry because it is not going fast enough. Wrong, very happy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23. srpnja 2018.

Trump je također kazao u ponedjeljak kako nije "u ničem popustio Vladimiru Putinu" na njihovu summitu u Helsinkiju prošlog tjedna nakon negodovanja koje je izazvalo njegovo ponašanje smatrano prepomirljivim s ruskim predsjednikom.

"Samo smo razgovarali o koristi koje će naše dvije zemlje imati u budućnosti, nisam mu u ničemu popustio", kazao je Trump na Twitteru.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. srpnja 2018.

"Također, jako smo se dobro slagali, što je dobro, osim za korumpirane medije", dodao je on.

Donald Trump na NATO summitu