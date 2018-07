Trump na Twitteru 'vikao' na iranskog predsjednika: Zaprijeti mi samo još jednom....

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je upozorio iranskog predsjednika Hasana Rouhanija da više ne prijeti Sjedinjenim Državama, nakon što je Iranac upozorio američkog čelnika da ne provodi neprijateljsku politiku prema Teheranu.

"Nikad više nemojte prijetiti Sjedinjenim Državama ili ćete snositi posljedice kakve su rijetki kroz povijest ranije snosili", napisao je oštro Trump na svom Twitter profilu.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!