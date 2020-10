Trump: Joe, mislim da dugujete pojašnjenje Amerikancima! Biden: A što vi skrivate?

Donald Trump i Joe Biden u četvrtak su se sukobili oko načina upravljanja pandemijom koronavirusa u SAD-u i rasnih pitanja u zemlji, te razmijenili optužbe za korupciju, na posljednjoj predsjedničkoj debati, dvanaest dana prije izbora. Kako bi se izbjegao kaos prve debate održane krajem rujna kada se često od upadanja u riječ nije moglo čuti što kandidati govore, ovaj puta su se mikrofoni isključivali kako bi se omogućilo svakome od njih da govori dvije minute na svaku novu temu, te su se potom ponovno uključivali.

Suzdržaniji tonovi

No činilo se da je i ton američkog predsjednika Trumpa ovaj puta bio suzdržaniji nego na prvoj debati kada je neprestano upadao u riječ, a kada su oba kandidata razmijenila i brojne osobne uvrede.

Demokratski kandidat Biden, bivši potpredsjednik u vrijeme Baraka Obame, ponovio je svoju kritiku načina na koji Trump upravlja pandemijom koronavirusa, dok je aktualni republikanski predsjednik ponovio optužbe na račun Bidena i njegove obitelji.

Debata na Sveučilištu Belmont u Nashvilleu bila je posljednja velika prilika za predsjednika da uhvati zaostatak za Bidenom iz anketa, 12 dana prije izbora. Biden je optužio Trumpa da je odgovoran za žrtve covida-19. "Netko tko je odgovoran za tako mnogo smrti ne bi smio ostati predsjednik Sjedinjenih Država", rekao je Biden. "Ja ću tome stati na kraj".

Obojica se testirali na koronavirus

Dvojica kandidata trebala su biti odvojena pleksiglasom zbog covida-19, što na prvoj debati nije bio slučaj, ali su barijere ipak uklonjene nakon što su Trump i Biden potvrdili da su se testirali na koronavirus i bili negativni. SAD ima 8,4 milijuna zaraženih i 223.000 umrlih od koronavirusa.

Trump je branio svoje upravljanje koronakrizom, te ustvrdio da je najgore prošlo. "Imamo cjepivo koje dolazi, ono je spremno, bit će raspodijeljeno tijekom sljedećih tjedana". Kada je od njega Biden zatražio da preuzme odgovornost za stanje, Trump je odgovorio: "Preuzimam potpunu odgovornost. Nije moja krivnja što je došao tu, to je krivnja Kine", rekao je, govoreći o virusu.

Optužbe oko korupcije i poreza

Nakon prve serije pitanja o koronavirusu, uskoro se nastavila razmjena vatre oko toga koji kandidat ima nepropisne veze sa stranim zemljama. Trump je ponovio optužbe da Biden i njegov sin Hunter posluju s Kinom i Ukrajinom, te je pozvao svog protukandidata da pojasni optužbe za korupciju.

"Joe, mislim da dugujete pojašnjenje Amerikancima", inzistirao je predsjednik koji je posljednjih dana ojačao osobne napade na svog protivnika, nazivajući obitelj Biden "zločinačkim poduzećem".

Biden je odgovorio na napade koji uključuju njegovog sina rekavši da nikada nije uzeo novac od bilo koje strane vlade, da njegovog sina ne plaća Kina, te da nijedan od njih nije učinio ništa pogrešno vezano uz Ukrajinu. Biden je napao Trumpa vezano uz Kinu. New York Times pisao je ranije ovaj tjedan o Trumpovim poslovnim i financijskim vezana s Kinom.

“Saznali smo da je ovaj predsjednik platio 50 puta više poreza u Kini, ima tajni bankovni račun u Kini, a govori da je uzimam novac. Nisam uzeo nijedan peni od bilo koje zemlje", rekao je Biden,

“Jedina osoba koja je zaradila na Kini je on", dodao je. "Ne poslujem s Kinom, ne poslujem s Ukrajinom, ne poslujem s Rusijom" Potom je nastavio s protunapadom - podsjetio je Trumpa da nije nikada objavio svoje porezne prijave. "Što skrivate?", upitao je. Trump je više puta ponovio da je porez preplatio, nakon što su se pojavile optužbe da godinama nije plaćao porez ili da je platio zanemarivu svotu. Govoreći o miješanju u američke izbore, Biden je rekao da će strane zemlje za to platiti.

"Svaka zemlja koja se miješa za to će platiti", istaknuo je, nakon što je imenovao Rusiju, Kinu i Iran. Visoki dužnosnici američkih obavještajnih službi optužili su Rusiju i Iran da su se pokušali uplesti u predsjedničke izbore 2020., što Moskva i Teheran oštro odbacuju. Te optužbe objavljene dva tjedna uoči izbora 3. studenoga pokazuju koliko su visoki američki dužnosnici zabrinuti zbog pokušaja vanjskih čimbenika da izazovu sumnju Amerikanaca u integritet glasanja i prošire dezinformacije kako bi utjecali na ishod.

Rasna pitanja: Biden poručio Trumpu da uporno dolijeva ulje na vatru

U vrlo užarenoj razmjeni mišljenja oko rasnih pitanja, Biden je rekao Trumpu da "dolijeva ulje na svaku rasnu vatru".

"Najmanje sam ja rasist od svih ovdje", rekao je Trump. Biden mu je uzvratio rekavši da se Trump nalazi među onim američkim "predsjednicima koji su bili najveći rasisti u modernoj povijesti". Trump je zatim ukazao na to da je Biden podupirao zakone koji su dovodili do više stope pritvaranja, poglavito Afroamerikanaca.

Biden je priznao da je pogriješio kada je podupirao takve zakone u prošlosti i rekao da će se zalagati za ukidanje zatvorskih kazni za sitne prijestupe i koncentrirati na rehabilitaciju takvih osoba. Sukobili su se i oko zdravstvene skrbi, što je pitanje koje američke glasače jako brine. Trump je rekao da je uspješno ukinuo ključne odredbe zdravstvene reforme koja je usvojena za vrijeme predsjednika Baracka Obame.

Debatu koja je trajala 90 minuta moderirala je Kristen Welker, izvjestiteljica NBC-a iz Bijele kuće. Iako se prije debate žalio što će ju ona voditi jer je tvrdio da je pristrana, Trump ju je sada pohvalio da se odlično snalazi.

Na debati je bilo oko 200 ljudi kojima se mjerila temperatura prije ulaska i svi su morali nositi masku tijekom čitavog trajanja predsjedničke debate. Donald Trump odbio je virtualnu debatu 15. listopada, format koji je bio predložen kako bi se izbjegla moguća zaraza nakon što je predsjednik bio zaražen koronavirusom.