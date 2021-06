Trogodišnjeg sina gušio i vikao da će ga ubiti, ženu premlatio. Sud mu dosudio 5 godina i 6 mjeseci zatvora

Majku ti j... balavu, zašto još ne spavaš!? Prestani plakati, nožem ću te izbušiti, zapaliti i onda odrobijati! – u sumanutom napadu ludila na vlastito trogodišnje dijete vikao je Elvis Beganović u stanu na zagrebačkim Gajnicama. Zbilo se to lanjskog lipnja, a Beganović je u tom trenutku bio „našmrkan“, odnosno pod utjecajem droge koju je konzumirao na nos, ali nije utvrđeno je li se radilo o kokainu, amfetaminu ili nečem trećem. U takvom stanju, a bio je izrazito uznemiren, agresivan, nasilan i ljut krenuo je uspavljivati mališana koji je plakao.

Upravo to plakanje ga je izbacilo iz takta jer se uplašio da će mu susjedi, kad čuju dječji plač, pozvati policiju, što za njega nikako ne bi bilo dobro s obzirom da je u prošlosti, ali i u tom trenutku imao problema sa zakonom. Uspavljivanje djeteta ubrzo se pretvorilo u pravi nasilnički čin, pa je trogodišnjaka počeo gušiti, najprije dlanom vlastite ruke, a potom i jastukom. Cijelo to vrijeme se na njega i derao i prijetio mu, na što je u sobu došla i djetetova majka, odnosno Beganovićeva izvanbračna supruga te se stala između njega i djeteta kako bi ga spriječila u daljnjim napadima.

To ga nije zaustavilo, pa je i na nju iz sve snage nasrnuo šakama, udarajući ju više puta po glavi i tijelu. Vještaci su poslije utvrdili kako ju je punom snagom udario najmanje šest puta, od čega je žena zadobila ozljede u vidu prijeloma nosnih kostiju, krvne podljeve ispod oba oka, otok kože lica u području desne jagodične kosti i četiri krvna podljeva kože leđa. Cijelo vrijeme dok ju je mlatio ju je i psovao te i njoj i djetetu prijetio ubojstvom.

- Elvis Beganović kriv je zbog tri kaznena djela: zanemarivanja djetetovih prava, za što ga sud osuđuje na tri godine zatvora, zbog pokušaja nanošenja teških tjelesnih ozljeda iz mržnje prema članu obitelji, za što ga sud također osuđuje na tri godine zatvora, te zbog ozbiljnih prijetnji smrću prema članovima obitelji, zbog čega sud izriče kaznu od jedne godine zatvora. Kada se sva tri kaznena djela spoje u jedinstvenu kaznu, ona iznosi 5 godina i 6 mjeseci zatvora – navela je u petak u objavi nepravomoćne presude sutkinja zagrebačkog Županijskog suda Irena Kvaternik.

Nakon što je izrekla kaznu, baš kao i većinu vremena dok je usmeno obrazlagala zbog čega je donijela takvu presudu, Beganović je, što se vidjelo iako je imao masku na licu, gledao u pod i plakao.

Iako je tužiteljstvo u optužnici tražilo da mu se sudi za kazneno djelo teškog ubojstva djeteta u pokušaju sutkinja je smatrala kako za takvu kvalifikaciju nisu ostvarena sva bitna obilježja. Konkretno, na činjenicu da dijete nije pokušao ubiti nego da ga je tek „fizički maltretirao“ ukazuje to da mu je u više navrata stavljao i micao ruku i jastuk s lica, što ukazuje na to da ga nije želio ubiti, jer da je jednostavno bi, s obzirom na svoju očitu fizičku nadmoć nad djetetom, to i učinio.

Sud je također u cijelosti povjerovao iskazu majke koja je, nakon što se Beganović nakon svog tog divljanja malo smirio, uspjela pozvati policiju koja je zatim stigla te pozvala i hitnu pomoć. Neko vrijeme nakon toga je provela u sigurnoj kući, a dijete je također jedan period bilo smješteno u Dječjem domu u Nazorovoj. Beganović je odmah završio u pritvoru, gdje će, s obzirom da je nepravomoćna presuda koja mu je izrečena duža od 5 godina, morati ostati do izricanja pravomoćne presude.

- Otegotno je to jer je djelo počinio nad osobama koje su fizički puno slabije od njega, zlostavljao je vlastito dijete u dobi od 3 godine koje je od njega kao od oca trebalo imati zaštitu i sigurnost, a ne doživjeti zlostavljanje. Pretukao je izvanbračnu suprugu iako je znao da je psihički bolesna osoba koja se liječi zbog svojih psihičkih poteškoća, čime je iskazao visoki stupanj kriminalne volje. Uz navedeno, otegotno je cijenjena i njegova višestruka osuđivanost za različita kaznena djela, između ostalih i za ona s elementima nasilja – kazala je sutkinja, koja je Elvisu Beganoviću izrekla i sigurnosnu mjeru obaveznog liječenja od droga jer postoji opasnost da bi, ukoliko se ne bi liječio, mogao opet počiniti istovrsno ili još teže kazneno djelo.

