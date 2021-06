Apel liječnika: Ne ostavljajte dijete u autu ni kad idete do kioska!

Tužan je Knin. Tragedija u kojoj je nesretnim slučajem dijete u dobi od pet godina preminulo u zaključanom automobilu rastužila je cijelu Hrvatsku, a Grad Knin proglasio je dan žalosti. Kninjani, a i svi građani Hrvatske, i dan nakon tragedije u nevjerici su se pitali kako je moguće da se dogodio takav slijed događaja koji je završio smrću djeteta.

Naime, 34-godišnji otac, nakon što je suprugu odveo na posao, umjesto u vrtić, odvezao se na posao, a sina je, misleći da ga je ostavio u vrtiću kao i svakog dana, ostavio zaključanog u automobilu. Osim policije i tužiteljstva slučaj će rasplitati, ako dođe do optužnice, i sud s obzirom na to da je u srijedu protiv oca podnesena i kaznena prijava.

Otac izgubio svijest

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni 8. lipnja u jutarnjim satima u Kninu neodgovornim postupanjem prema svom djetetu grubo zanemario roditeljsku dužnost te time prouzročio njegovu smrt. Osumnjičeni je uz kaznenu prijavu za zanemarivanje i zloporabu djetetovih prava sa smrtnom posljedicom predan pritvorskom nadzorniku te policijske uprave – istaknuo je glasnogovornik šibenske policije Šime Pavić.

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku, u kojem je osumnjičeni jučer ispitan, potvrdilo je tragičan slijed događaja. Prema navodima kaznene prijave, postoji osnovana sumnja da “osumnjičeni 34-godišnjak 8. lipnja 2021. oko 8 sati u Kninu iz nepoznatih razloga nije odvezao dijete (2015.) u dječji vrtić, već ga je ostavio u zaključanom automobilu na parkiralištu, a kada je oko 15 sati, nakon poziva supruge, otišao do automobila, zatekao je dijete bez svijesti te ga iznio iz automobila.

Djelatnici hitne pomoći pokušali su reanimirati dijete, no nisu uspjeli te je u 15.30 sati konstatirana smrt djeteta. Državno odvjetništvo nije predložilo određivanje istražnog zatvora jer je ocijenjeno kako za to nema zakonskih uvjeta. O daljnjem postupanju odlučit će nakon što budu dostavljeni rezultati pregleda i obdukcije djeteta. Inače, prema zakonu, za kazneno djelo za koje je prijavljen 34-godišnji otac predviđene su kazne zatvora u rasponu od tri do petnaest godina.

– Vjerojatno je dijete spavalo, a otac je bio pod presingom posla. Možda ga je netko nazvao s posla ili netko drugi i dogodila se tragedija. Jučer je bilo gotovo 30 stupnjeva u Kninu, tamo su i neki radovi i, ako se dijete i probudilo, vjerojatno ga zato nitko nije čuo – rekao nam je jedan Kninjanin.

– Otac je inače zaposlenik Hrvatske vojske i automobil je parkirao na parkiralištu uz vojarnu. Majka je došla poslijepodne u vrtić po dijete, no rekli su joj da dijete nije bilo u vrtiću. Nazvala je oca koji je tada dotrčao do automobila i, kažu, izgubio svijest kada je vidio što se dogodilo – govore u gradu dodajući kako je riječ o dobroj obitelji.

– Prekjučerašnja tragedija teška je za sve nas u Kninu – potvrđuje i gradonačelnik Knina Marijo Ćaćić. Iako još nitko ne može sa sigurnošću reći kroz kakve je muke prolazio mališan dok se nalazio u vrelome zaključanom automobilu, dežurni liječnici iz Klinike za dječje bolesti Zagreb smatraju kako je najvjerojatnije došlo do snažnog toplinskog udara koji se naziva hipertermija. Temperatura u automobilu može porasti i 10 stupnjeva Celzijevih u samo 10 minuta i 22 stupnja u sat vremena, a kada se u obzir uzme da se djetetovo tijelo zagrijava od tri do pet puta brže od tijela odrasle osobe, jasno je da je ostavljanje djeteta u automobilu recept za tragediju.

– Ako je istina da je otac zbog stresa od posla zaboravio na to je li dijete ostavio u vrtiću ili ne, moramo se svi zamisliti nad time što radimo sami i što dopuštamo drugima da rade s nama – kazao nam je na kraju jedan Kninjanin.

“Imam sve pod kontrolom”

– Kada netko ostavi dijete u automobilu pa bilo to i na samo pet minuta, dok eto na brzinu skoči u trgovinu po neku namirnicu, onda je riječ o osobi koja ima problema s poštovanjem društvenih normi i koja za sve misli „lako ćemo, imam ja sve pod kontrolom“. Dijete ne bismo smjeli ostavljati ni kad izlazimo na minutu do kioska. Što je dovelo do toga da otac zaboravi dijete, možemo samo nagađati, ali ono što je sigurno jest da je suočavanje s odgovornošću za to da ste skrivili smrt vlastitog djeteta možda i najteži mogući psihički teret s kojim treba živjeti. Terapija je dugoročna, žalovanje traje niz godina, nerijetko i cijeli život. To je doslovce situacija koju pojedinac, u ovom slučaju otac, teško može preživjeti bez stručne pomoći – govori primarijus Domagoj Štimac, specijalist psihijatar i voditelj Poliklinike za dječju i adolescentnu psihijatriju u neuropsihijatrijskoj bolnici Popovača.

U svijetu svake godine umre oko 40-ero djece ostavljene u automobilu na žezi

Svake godine na svijetu umre oko četrdesetero djece jer ih roditelji na ljetnoj žezi ostave u automobilu i zaborave na njih. U Hrvatskoj je prvi takav slučaj zabilježen prije dvije godine kada je 33-godišnjak na parkiralištu u rovinjskom selu ostavio četverogodišnju kćer. Planirao se vratiti za 15 minuta, a došao je nakon dva sata. Curica je od posljedica toplinskog udara i dehidracije preminula nekoliko dana poslije.

Bilo je još slučajeva u kojima su djeca bila ostavljena u automobilu, ali su pukom srećom završila bez tragičnih posljedica. Prije šest godina splitska je policija spasila dječaka (3) kojeg je majka ostavila u zaključanom automobilu na splitskoj rivi punih 45 minuta. Policiju su pozvali građani koji su spazili mališana kako plače.