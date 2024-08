Tri potresa se osjetila na Pelješcu: Najsnažniji je bio magnitude 3.5 po Richteru

Seizmološka služba Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) izvijestila je jutros o dva slaba i jednom umjerenom potresu s epicentrom na Pelješcu. Sva tri potresa, od kojih je najjači bio magnitude 3.5 po Richteru, dogodila su se u razmaku od svega 20-ak minuta.

Do prvog je, izvještavaju seizmolozi, došlo oko 5.15 sati, a bio je magnitude 2.2 po Richteru. Nešto slabiji, 2.1 po Richteru, uslijedio je 6 minuta nakon, a oba su bila intenziteta II stupnja EMS. Potres koji se dogodio u 5 sati i 33 minute bio je magnitude 3.5 prema Richteru, procijenjenog intenziteta IV stupnja EMS, javljaju seizmolozi.

Inače, i EMSC je dojavio kako je jutros došlo do potresa, ali u unutrašnjosti Dalmacije, nedaleko od Makarske. Do potresa je također došlo oko 5.15 sati te je bio magnitude 2.3 po Richteru, no taj potres još nije potvrdila hrvatska Seizmološka služba.

