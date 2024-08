Europski ispit pokazat će pravo stanje Rijeke, a uoči ključnog dvoboja dogodili su se potresi

Prošle sezone Rijeka je igrala jedan od najljepših nogometa u HNL-u, bila je agresivna, razigrana, dobro posložena. Klub se borio za naslov u prvenstvu i Kupu, a nekako je sve krajem sezone izmigoljilo iz njihovih ruku. U novu sezonu krenuli su malo klimavo, igrom se nisu iskazali i izgleda da je sve to lagano došlo na naplatu, a kome drugome nego – treneru.

Elfsborg će pokazati pravo stanje

Naime, Riječane ovog četvrtka čeka europski izazov gdje u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Europske lige igraju kod Elfsborga (19 sati). Susret je to koji je normalno najavio Željko Sopić, a samo sat vremena kasnije došla je obavijest da je smijenjen. Iz kluba su poručili:

– Odlukom Uprave HNK Rijeka Željko Sopić više ne obnaša funkciju glavnog trenera kluba. Novi trener prve momčadi bit će Radomir Đalović, bivši igrač HNK Rijeka i dosadašnji pomoćni trener kojem će ovo biti prvi samostalni trenerski angažman. HNK Rijeka zahvaljuje Željku Sopiću na svemu što je učinio za klub, želimo mu puno sreće u nastavku trenerske karijere.

Podsjetimo, Sopić je u Rijeku došao prije gotovo godinu dana, nakon što je Sergej Jakirović napustio momčad i prešao u Dinamo.

Klub je vodio u ukupno 45 utakmica, a ostvario je 27 pobjeda, 10 remija te osam poraza, preuzeo ga kada je bilo najteže i snjim napravio čuda. Javio nam se nakon što je saznao vijest o smjeni:

– Nakon konferencije za novinare zvao me sportski direktor Darko Raić-Sudar i rekao za otkaz. Nismo još ništa potpisali, ni sporazumni raskid, ni ništa, tako da je to sve u najboljem redu. S druge strane klub je to odlučio i to je to. Nisam ovo očekivao, ali vjerojatno ću u karijeri dobiti još mnogo otkaza. No, ovaj je najbezbolniji jer ne odlazim zbog loših rezultata, odlazim uzdignute glave zbog svega što sam napravio s Rijekom. Mogu samo zahvaliti igračima i navijačima na svemu – rekao je Sopić.

Rijeka je s njim novu sezonu SuperSport HNL-a otvorila visokom pobjedom protiv Lokomotive (0:4), ali smo za vikend gledali anemični remi bez pogodaka s Varaždinom. Što se pak europskih susreta tiče, Riječani su dramatično prošli rumunjskog drugoligaša Corvinul, a sada ih čeka iskupljenje u Švedskoj nakon remija protiv Elfsborga.

Baš su svi ovi potresi na Kvarneru došli uoči tog uzvratnog susreta o kojemu Rijeci ovisi europska budućnost, odnosno hoće li nastaviti s borbom za Europsku ili Konferencijsku ligu.

No, unatoč svemu što se događa izvan nogometa, a navodno Sopićevu otkazu nisu kumovali rezultati, već loši odnosi u svlačionici, susret u gradu Boras će se odigrati. Podsjetimo, sa švedskim doprvakom remizirala je Rijeka prošlog tjedna na Rujevici (1:1), ali sada će morati biti u svom najboljem izdanju želi li do play-offa.

– Odlazimo na noge Elfsborgu s jednim ciljem, a to je pobjeda i prolaz u daljnju fazu natjecanja. Znamo da su drukčija momčad kad igraju kod kuće i gledali smo zadnju njihovu domaću utakmicu koju su pobijedili 2:1. Ne mijenjaju previše svoj stil igre. Očekujem zahtjevnu utakmicu, ali ćemo od prve minute krenuti igrati svoj nogomet i vratiti se, nadam se, kući pjevajući – rekao je Sopić u najavi prije nego što je dobio otkaz.

Riječani su se za ovaj uzvrat pripremali na umjetnoj travi Žuknice umjesto na igralištu Robert Komen. Osim toga, već su igrali u Švedskoj u sličnim uvjetima kada su prije dvije godine išli na noge Djurgardensa.

Ono što sada očekujemo od utakmice s Elfsborgom neka je nova i bolja Rijeka. S prikazanim do sada nisu zadovoljni ni igrači, ni trener, a ni navijači. Momčad se nije drastično promijenila od prošle sezone, samo još hvata ritam igranja. Rijeka ima kvalitetu, tehnički sjajne igrače, kreaciju i kondiciju.

Skandinavski nogomet dobro poznaju, iako su se s njim teško izborili na Rujevici. No, sada će Riječani morati biti u svom najboljem izdanju žele li prolaz u play-off. Izbace li švedski klub, ići će na pobjednika para Molde – Cercle Brugge (Molde vodi 3:0 iz prvog susreta). No, ne pobijede li Šveđane, ništa nije izgubljeno jer će europski put nastaviti u play-offu Konferencijske lige. Potencijalni protivnik bit će slovenska Olimpija ili moldavski Sheriff (Olimpija vodi 3:0 iz prvog susreta).

Đalović miljenik Riječana

Dodajmo da će ovaj susret s Elfsborgom biti vrlo važan i za novog čovjeka na klupi Rijeke, već spomenutog Radomira Đalovića (41).

Inače, crnogorski stručnjak odavno je miljenik navijača, a to je samo pojačao kada je prošle godine odlučio da neće otići sa Sergejom Jakirovićem u Dinamo. Tada je odbio tu mogućnost, uz riječi: "Ne mogu tako nešto napraviti Rijeci."

Đalović je u dva navrata igrao za Rijeku (2007./2008. te 2009. – 2011.), a onda se po završetku igračke karijere vratio na Rujevicu kao trener. Tamo je u svrsi pomoćnika od 2022., a sada je dobio i samostalni angažman.