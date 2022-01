Tri godine nakon presude, Vrhovni sud napokon raspravlja o Sanaderovom posljednjem predmetu

Prije malo više od tri godine, Ivo Sanader, bivši HDZ-ov premijer na zagrebačkom Županijskom sud nepravomoćno je osuđen u aferi Hypo, a o toj presudi u veljači će napokon raspravljati i Vrhovni sud. Sanader je u ponovljenom postupku, zbog zloporabe položaja i ratnog profiterstva nepravomoćno u listopadu 2018. osuđen na dvije i pol godine zatvora, a istom presudom mu se oduzima 3,6 milijuna kuna.

Afera Hypo, posljednji je od njegovih postupka u kojem još nije donesena pravomoćna presuda. Kada je u prosincu 2010. uhićen na autocesti u Austriji te nakon otprilike pola godine izručen Hrvatskoj, protiv njega je pokrenuto niz istraga. Te istrage na koncu su rezultirale optužnicama za afere Fimi media, Ina- MOL, Planinska, HEP -DIOKI te Hypo. U svim tim postupcima, izuzev HEP-DIOKI, Sanader je osuđen na zatvorske kazne, a HEP- DIOKI osim što mu je jedina oslobađajuća presuda mu je ujedno i jedina afera u kojoj se suđenje nije ponavljalo. Jer za aferu Hypo već je ranije bio osuđen, no tu je presudu zajedno s onom za Ina-MOL 2015. ukinuo Ustavni sud.

Postupci su nakon toga razdvojeni, a u međuvremenu je ponovo osuđen i za Ina-MOL te je ta presuda prije nekoliko mjeseci postala pravomoćna.

Što se tiče Hypa, Sanader se u teretio da je kao zamjenik ministra vanjskih poslova uzeo proviziju od 3,6 milijuna kuna, nakon što je Hypo Hrvatskoj odobrio kredit za kupnju zgrada diplomatskih predstavništava. Kako se to odvijalo tijekom Domovinskog rata, Sanader je optužen i da je ratni profiter. No prvotnu presudu je ukinuo Ustavni sud, a zbog stava koji su zauzeli o ratnom profiterstvu, zapravo nakon Sanadera nitko za to djelo gotovo da i nije osuđen.

