Na Savskom nasipu ubio ženu pa pozvao policiju

Ni dva dana od ubojstva 68-godišnjakinje za koje je osumnjičen njezin sin A. K. (28), u Zagrebu je ubijena još jedna žena, četvrta ove godine. Najnoviji zločin dogodio se 6. svibnja u 19.20 u zagrebačkom Blatu. Odnosno na Savskom nasipu u blizini nedovršene Sveučilišne bolnice. Zagrebačka policija šturo je izvijestila o događaju, tek navevši mjesto i vrijeme kada se ubojstvo dogodilo, kazavši da iz informacija koje su prikupili, proizlazi da je ženu nožem usmrtio muškarac, koji je nakon toga priveden.

Po neslužbenim informacijama on je policiju dočekao na mjestu ubojstva, te je navodno kazao da ju je ubio jer se branio od njezinih napada. Osim toga, po onome što je do sada poznato muškarac koji se sumnjiči za ubojstvo sam je pozvao policiju. Navodno je u blizini tijela žene nađen i nož. Očevid na Savskom nasipu je potrajao do ponedjeljka kasno u noć, a osumnjičeni muškarac je priveden u policiju na ispitivanje te je tijekom utorka trebao biti ispitan i na tužiteljstvu te kasnije vrlo vjerojatno doveden i pred suca istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici, radi određivanja istražnog zatvora.

Kriminalističko istraživanje koje provodi zagrebačka policija trebalo bi odgovoriti i na pitanje što se točno dogodilo, odnosno što je motiv ubojstva. Iz tužiteljstva su pak priopćili da je žrtva bila bliska 48-godišnjaku te da su oboje hrvatski državljani. Svi prikupljeni dokazi će se analizirati, a vjerojatno će biti određeno i vještačenje počinitelja. Policija je za sada slučaj okvalificirala kao teško ubojstvo, s obzirom na nedavne izmjene Kaznenog zakona u koje je femicid uvršten kao kazneno djelo.

Kao teško ubojstvo okvalificirano je i ubojstvo 68-godišnjakinje koju je 4. svibnja u 10.15 u kući u zagrebačkom Vrapču, kako se sumnja ubio njezin sin. Izbo ju je nožem u spavaćoj sobi, pokrio dekom i otišao do obližnjeg kafića. U međuvremenu se javio prijatelju, kojem je kazao što je učinio, pa je njegov šokirani prijatelj - nazvao policiju. Policajci su uskoro došli do kafića u kojem su zatekli A. K., te su ga uhitili. Priveden je prvo u policiju, a zatim i tužiteljstvo na ispitivanje. Branio se šutnjom, a nakon toga je doveden pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu, gdje mu je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela i mogućeg utjecaja na svjedoke.

Prije ubojstva za koje se sada sumnjiči, bio je u nekoliko navrata prekršajno prijavljivan: jednom zbog marihuane, te u nekoliko navrata zbog nasilja u obitelji. Prema neslužbenim informacijama, nasilan je bio upravo prema majci koju je prije vrijeđao i ponižavao, a sada ubio. A. K. navodno ima i psihičkih problema zbog čega se jedno vrijeme i liječio.

