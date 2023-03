Trebate podnijeti zahtjev za vozačku? Donosimo koje su cijene i rokovi

Osim 221.387 osobnih iskaznica i 411.905 putovnica, u protekle gotovo tri godine istekao je i rok važenja 78.524 vozačke dozvole. Podaci su to Ministarstva unutarnjih poslova koji je sredinom veljače sugerirao građanima da, iako se spomenuti istekli osobni dokumenti još uvijek smatraju važećima, podnesu zahtjev za izradu novih. Naime, nakon proglašenja epidemije bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj 11. ožujka 2020. godine, odlučeno je kako se za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 ne trebaju podnositi zahtjevi za izdavanje novih isprava. Iako odluka o proglašenju epidemije nije donesena, iz MUP-a ističu kako je za očekivati da će u dogledno vrijeme biti s obzirom na to da se na razini Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) o tome vode razgovori.

Vozačka dozvola nije, za razliku od osobne iskaznice, obvezna isprava i građani je ne moraju ishoditi nakon isteka važenja ako ne namjeravaju upravljati vozilom. Unatoč tome, provjerili smo cijene izdavanja vozačke dozvole te rokove. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, izdaje se najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole u redovnom postupku. U ubrzanom postupku vozačka dozvola se izdaje u roku od tri radna dana, a u žurnom postupku u roku od 24 sata od podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole.

Što se tiče cijena, one iznose 20,04 eura za izdavanje vozačke dozvole u redovnom postupku, odnosno 24,02 eura kada se vozačka dozvola dostavlja na adresu vozača. Za ubrzani postupak potrebno je izdvojiti 26,54 eura, a za žurni 59,73 eura.

Uz dosadašnji način podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole fizičkim dolaskom u policijsku upravu ili policijsku postaju, od 4. rujna 2017. godine građani koji imaju novu osobnu iskaznicu, odnosno eOsobnu iskaznicu s identifikacijskim i potpisnim certifikatom, mogu i bez dolaska elektroničkim putem podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole kroz sustav e-Građani.

Navedena mogućnost, ističe MUP, može se koristiti samo za izdavanje vozačke dozvole u redovnom postupku i to za izdavanje prve HR vozačke dozvole na temelju uvjerenja o položenom vozačkom ispitu i za zamjenu obrasca HR vozačke dozvole zbog oštećenosti, produženja važenja, upisa ili brisanja kategorija, ispravka podataka i slično, ali ne i iz razloga zamjene ako je vozačka dozvola ukradena ili izgubljena niti zbog zamjene za vozačku dozvolu izdanu u državi članici Europskog gospodarskog prostora ili u inozemstvu.

VIDEO Što vam sve treba za izvaditi novu osobnu iskaznicu i koliko ćete to platiti

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podnošenje zahtjeva

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, zahtjev za izdavanje vozačke dozvole može podnijeti hrvatski državljanin koji je na području Republike Hrvatske nastanjen i ima prijavljeno prebivalište, hrvatski državljanin koji u Republici Hrvatskoj privremeno boravi i ima prijavljeno boravište u razdoblju od najmanje 185 dana, državljanin države članice EGP-koji na području Republike Hrvatske ima uobičajeno prebivalište odnosno koji se na području Republike Hrvatske školuje te stranac koji na području Republike Hrvatske boravi najmanje 185 dana u kalendarskoj godini i ima odobren privremeni ili stalni boravak.

Policijska uprava, odnosno postaja, podnositelju zahtjeva izdaje potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole. Potvrda vrijedi za upravljanje vozilima u prometu 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole, a podnositelj zahtjeva ju je dužan vratiti nadležnom tijelu prilikom uručenja vozačke dozvole.

Ukoliko vozač ne preuzme vozačku dozvolu u idućih 90 dana od dana isteka rokova propisanih za izradu vozačke dozvole, nadležno tijelo će poništiti vozačku dozvolu, naglašava MUP.

Registar neplaćenih kazni

Postoji i mogućnost uskrate izdavanja ili produljenja valjanosti, a MUP pojašnjava o čemu je riječ: "Odredbom članka 152. j. stavka 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07, 39/13,157/13,110/15, 70/17 i 118/18), koja je stupila na snagu 1. siječnja 2014. godine, propisna je uskrata izdavanja vozačke dozvole ili produljenja njene valjanosti i uskrata registracije motornog vozila ili produljenja registracije motornog vozila osobi koja u roku iz odluke o prekršaju ne uplati pravomoćno izrečenu novčanu kaznu".

Zbog provedbe te odredbe, Ministarstvo pravosuđa i uprave ustrojilo je Registar neplaćenih kazni koji se vodi za osuđenike kojima je pravomoćnom odlukom o prekršaju prekršajnog suda ili drugog prekršajnog tijela za prekršaj propisan zakonom izrečena neka od propisanih prekršajnopravnih sankcija ili mjera oduzimanja imovinske koristi i koji u roku iz odluke o prekršaju nisu uplatili pravomoćno izrečenu novčanu kaznu. Građani i pravne osobe kojima bude uskraćeno neko navedeno pravo, jer se nalaze u Registru neplaćenih kazni sukladno Prekršajnom zakonu, mogu u policijskim upravama ili policijskim postajama dobiti sve podatke potrebne za uplatu izrečene novčane kazne. Upis i brisanje podataka iz Registra neplaćenih kazni u nadležnosti je Ministarstva pravosuđa i uprave.