'Tražit ćemo od EU da odgodi Brexit, pa im reći da to nije pametno'

Ponedjeljak je bio još jedan dramatičan dan u sapunici zvanoj Brexit. Parlamentarci su jučer opet glasali o tomu treba li održati izvanredne izbore 15. listopada, Daily Telegraph je opisao čitateljima način na koji bi vlada zakonski mogla zaobići odgodu izlaska, suspendiran je parlament do sredine listopada te su neke vlade Europske unije ponovile da gube strpljenje s Londonom. Uz sve to, Johnson se susreo s irskim kolegom Leom Varadkarom koji mu je rekao vrlo jednostavnu stvar: jednom kad izađete iz EU, ionako morate opet pregovarati s Bruxellesom o trgovinskom sporazumu.

“Sabotirat ćemo kako god”

Krenimo redom. Najprije su ujutro britanski čitatelji mogli s naslovnice Daily Telegrapha saznati lukav način kako vlada želi izbjeći odgodu izlaska, što je glavni Johnsonov politički cilj. Jučer je na snagu stupio zakon koji obvezuje Johnsona da od EU traži odgodu Brexita do 31. siječnja ako ne uspije dogovoriti novi sporazum s EU na koji bi parlament pristao. Kako za novi sporazum postoji samo teoretska šansa, oporba vjeruje da je premijeru vezala ruke i natjerala ga da odgodi izlazak. No vlada bi, prema Telegraphu, mogla, uz dokument kojim od EU traži odgodu, poslati i drugi dokument kojim bi Bruxellesu preporučila da – odbije odgađanje Brexita. Vlada tumači da je njezina obveza samo zatražiti odgodu, a to hoće li poslati i neku drugu poruku, njezina je stvar. Kritičari su već rekli da je to potpuno protuzakonito, a tako misli i bivši sudac Vrhovnog suda Jonathan Sumption.

No, izvor iz vlade Telegraphu rekao je sve što Johnsonova vlada misli o takvim kritikama:

– Planiramo sabotirati svaku odgodu. “Zakon o predaji” stupa na snagu tek ako nam (Bruxelles op. a.) ponudi odgodu. No, kad ljudi shvate naše planove, postoji velika šansa da nam neće ponuditi pomicanje roka. A i da nam ga ponude, planiramo i to sabotirati – prenio je stav vlade ovaj konzervativni dnevnik.

Iako je jučer Johnson u spomenutom razgovoru s irskim premijerom ponovio da vlada vodi snažne pregovore s Bruxellesom o postizanju novog sporazuma te da bi nepostizanje dogovora o izlasku bio neuspjeh za koji “bi svi bili odgovorni”, europske su vlade izrazile sumnje da London uopće pokušava dogovoriti uredan izlazak iz EU do 31. listopada. Isto tako, u subotu navečer ministrica rada Amber Rudd napustila je Johnsonovu vladu optuživši Johnsona da 90 posto vremena vlade troši na planiranje izlaska bez sporazuma, a tek deset posto naporima da se on postigne.

Zanimljivo, Johnsonu bi mogli pomoći oni koji su najmanje zadovoljni njegovom politikom: europski lideri koji bi zaista mogli odbiti produljiti rok za izlazak Britanije iz EU. Francuski šef diplomacije Jean-Yves Le Drian zaprijetio je u nedjelju da bi njegova zemlja mogla staviti veto na nova odgađanja Londona ako ta zemlja ne pokaže Bruxellesu da ima plan kako izaći iz trenutačne situacije. Iritiranost francuskog predsjednika Emmanuela Macrona razvojem događaja u Ujedinjenom Kraljevstvu poznata je te bi zajednički interesi francuskog predsjednika i britanskog premijera da UK definitivno izađe iz Unije 31. listopada mogli prevagnuti.

Isto tako, neki su analitičari predvidjeli da bi sami britanski konzervativci mogli zatražiti od neke druge europske zemlje saveznice da stavi veto na odgodu Brexita. Jučer je riječi Francuza, iako bez spomena veta, praktički ponovila nizozemska ministrica trgovine Sigrid Kaag koja je scene koje se odigravaju u Londonu opisala kao “nevjerojatne” te je rekla da EU gubi strpljenje s UK-om.

Suspendiran parlament

Sve to premijeru je olakšavalo da stvori pritisak na oporbu kako bi prihvatila izvanredne izbore 15. listopada, a izborni bi pobjednik zatim mogao na EU summitu dva dana kasnije pregovarati s liderima Starog kontinenta na temelju izbornih rezultata. No, više dana uoči jučerašnjeg izglasavanja u parlamentu oporba je rekla da neće pristati na izglasavanje izbora jer želi najprije obvezati premijera da ne izađe iz Unije bez sporazuma. Kako je za izbore potrebna dvotrećinska, a ne obična većina, jučer se činilo da gotovo sigurno oni neće biti raspisani. Rezultati glasanja objavljeni su nakon zaključenja ovog broja.

Uz sve to, vlada je odlučila da će parlament suspendirati odmah jučer, nakon glasanja o izborima, prema odluci koju je nedavno donio Johnson i koja je podigla puno prašine.